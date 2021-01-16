元朗二手轉旺 半月破百宗成交

黃埔2房實呎逼2萬 半年新高

二手交投加快外，做價亦開始反彈。市場消息指，紅磡黃埔花園2期12座高層D室，實用面積389方呎，望園景，零議價以760萬元易手，實呎19,537元，創屋苑近半年呎價新高。原業主2011年3月177萬元購入，帳面獲利583萬元或3倍。

晉海II兩房逾3年升不足一成

正當南豐將軍澳日出康城LP10推出之際，區內晉海II錄得二手成交。中原分行經理朱家安表示，晉海II 5A座中層A室，實用面積541方呎，兩房間隔，另設儲物房，望園景，最初叫價950萬元，後減價32萬元至918萬元易手，實呎16,969元。買家為外區換樓客，原業主2017年11月以847.1萬元購入單位，持貨逾3年，帳面獲利70.9萬元或約8%。

主要反映上月21至27日具體市况的中原城市領先指數CCL，走勢持續反覆，最新報176.52點，按周跌0.9%。同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.01點，按周亦跌0.81%；另CCL（中小型單位）報176.47點，按周跌0.85%。

CCL三大指數齊升兩周後回軟

上述三大指數同樣齊升兩周後回軟，但仍高於齊升前水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本月二手交投明顯急增，尚未反映於剛公布的指數內，料下周CCL開始反映本月初具體市况，樓價勢將結束反覆爭持局面，擺脫第四波疫情影響，相信樓價反覆向升。