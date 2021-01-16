名日‧九肚山今年開齋 洋房2560萬沽

名日‧九肚山最新透過招標售出的26號屋，為項目今年首宗成交；洋房實用905方呎、另連265方呎花園和376方呎天台，成交價2560萬元、實呎28,287元。成交紀錄冊顯示，買家成交期180日，如不使用發展商提供八成一按免壓測按揭計劃（即俗稱「呼吸Plan」），可獲2%現金回贈。

AVA 61撻訂貨減最多逾一成沽

至於信置大埔白石角逸瓏灣8，以發價單形式售出第3A座19樓A室，為頂層連天台特色戶，實用1068方呎、另連703天台，成交價2176.05萬元、實呎20,375元。逸瓏灣8自2019年初推出以來累沽473伙，佔項目單位總數528伙九成，套現44億元，尚餘55伙待售，包括18伙特色戶（10伙頂層連天台戶、8伙低層連平台戶）。

另外，發展商重推的撻大訂單位亦獲承接。資深投資者盧華發展、主打納米單位的深水埗AVA 61，重推3伙撻大訂單位，售出當中兩伙，為5樓B室和23樓F室，實用164和161方呎，新成交價326.3萬和347.9萬元、實呎19,896元和21,609元，比2017年舊成交價343.9萬和394.4萬元，分別低5%和12%。