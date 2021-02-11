LP10兩日收近千票 擬日內加推 MONACO今截飛 一周暫收3300票超額22倍

明報記者 林可為

作為市場焦點新盤的LP10，設於九龍灣啟匯的示範單位，過去兩日參觀反應熾熱，市場估計項目兩日累收入票直撲千票關口，超額4倍。

LP10部署本月內開展首輪銷售之際，南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，LP10認購反應理想，集團除接獲不少外區客及將軍澳同區分支家庭查詢，入票人士亦來自港九多區，客源層面廣泛，現積極考慮短期內加推單位應市，並有一定提價空間。

LP6 四房2654萬沽

實呎18441元

事實上，LP10認購登記理想，亦帶動日出康城同區一手餘貨成交。南豐同系已屆現樓的LP6，最新以2653.7萬元售出2座48樓C室，實用面積1439方呎4房戶，實呎18,441元。另長實（1113）日出康城8期SEA TO SKY，昨亦錄至少4宗成交，其中3座高層A室，實用面積1057方呎4房戶，成交價1865.4萬元、實呎17,648元。

SEA TO SKY昨最少沽4伙

長實地產投資董事郭子威指，由於近日SEA TO SKY的買家，不乏由地產代理行移民部門推介的客人，集團稍後擬針對此類潛在買家，加強與代理行移民部合作，每周舉辦網上推介會作促銷。

至於會德豐地產啟德MONACO，過去7日已累收3300票、超額22倍。

另九倉（0004）同系山頂道豪宅77/79 PEAK ROAD，昨上載樓書；項目設8座洋房，實用面積6061至8139方呎，各幢洋房均設私人車庫、花園連泳池及私家升降機。面積最大一幢為山頂道79號，實用8139方呎、連1974方呎花園及2803方呎天台。負責項目銷售的會德豐地產表示，香港超級豪宅供應向來緊絀，預料項目可受國際及本地市場追捧，下周起安排貴賓預約參觀。

九倉77/79 PEAK ROAD

8座洋房最細6061呎

萬科香港長沙灣The Campton，今公開發售的74伙，昨晚截止認購登記，消息指過去8日累收360票，超額約4倍。

另外，恒地（0012）牽頭發展的馬鞍山迎海系列，下周二起（19日）推出7伙複式戶和4房單位招標，截標日期為3月15日；其中5伙複式戶實用面積2709至3401方呎、另連地下花園或平台，另2伙四房單位實用面積1454方呎。