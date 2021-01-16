機構組織劃清界線 特朗普大樓掀退租潮

結核病聯盟的發言人稱，考慮退租是與國會山莊受衝擊有關，但沒有說明為何事件導致該組織考慮遷出。結核病聯盟是該大樓的主要租客，每年支付的租金估計達90萬美元。作為長期租客的大紐約區女童軍會的租約原定到2029年才到期，平均每年租金約64.4萬美元。

房地產服務商高緯環球（Cushman & Wakefield）已宣布將終止與特朗普的業務聯繫，停止處理華爾街40號特朗普大樓、曼哈頓第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）等租賃業務。

仲量聯行不再代理特朗普華盛頓酒店

為特朗普集團（The Trump Organization ）銷售特朗普國際華盛頓特區酒店的仲量聯行（Brokerage JLL），在國會山莊事件後也表示不再參與相關業務。據估計，特朗普每年通過其持有的商業地產獲得1.91億美元收入。紐約市政府亦已宣布，將解除與特朗普集團價值逾1700萬美元的合約。

（綜合報道）

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