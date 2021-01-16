摩通季賺近千億 投行業務多賺82% 趁拜登救市消息出貨 美股早段急跌

美國候任總統拜登公布價值1.9億美元的刺激計劃後，美股早段出現回吐。原本因刺激計劃傳聞而入市（Buy the Rumor）的投資者，紛紛在刺激消息出爐後沽貨（Sell the News），美股三大指數早段下滑，道指跌幅逾350點，標普500指數及納指跌逾1%。能源、材料和金融板塊是表現最差的標普500指數板塊。

零售數據差 10年債息返1.1厘以下

內地部分地區收緊防疫封鎖措施，國際油價昨晚跌逾2%。美國零售銷售數據比預期差，美國10年期國債孳息回落至1.1厘以下。

以資產值計算，美國最大銀行摩通上季收入按年增長3%至292.2億美元，超出分析師預期的286.7億美元。上季交易收入按年增長20%，投資銀行手續費增長34%。

企業及投資銀行業務表現強勁，相關業務上季利潤按年增長82%至53.5億美元，全年利潤達到170.9億美元。第四季的企業及投資銀行收入按年增長17%至113.5億美元，全年收入為492.8億美元，超越2019年所創的392.7億美元舊紀錄。

雖然美國復蘇仍不均衡，摩通全年整體收入達1195.4億美元創新高，較2019年增長4%。此增長部分源於商界在動盪的經濟環境進行破紀錄的發債融資，加上主要央行放水，IPO需求激增，令投行業務受惠。

花旗利潤同勝預期 富國收入反跌

受惠於為潛在貸款虧損而撥備的資金重新釋放，花旗集團第四季利潤亦勝於分析師預期。以資產值計算，美國第三大銀行花旗釋放了15億美元的信貸損失準備金，上季利潤為46.3億美元，按年跌7%。每股盈利為2.08美元，高於分析師平均預期的1.34美元。公司上季收入下降10%至165億美元，低於分析師平均預期的167億美元。花旗股價早段挫5%。不過即將卸任的花旗集團行政總裁高沛德（Michael Corbat）稱，儘管疫情帶來巨大的經濟影響，花旗去年收入與2019年持平，反映多元化業務的實力和持久性。富國銀行上季收入則按年跌約10%至179億美元，遜於分析師預期的181億美元，其股價早段挫7%。

由於美國疫情加劇，部分地區收緊防疫措施影響了餐飲及商場的市道，令美國零售銷售額繼續下滑，繼11月按月跌1.4%後，12月按月再跌0.7%，數據遠比預期差。路透社調查的經濟師此前預計，12月的零售銷售額持平。迹象顯示，美國的經濟動力已在2020年底轉弱。

剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的零售銷售額後，上月的核心零售銷售額按月跌1.9%。所謂的核心零售銷售額，與構成GDP的消費者支出最為接近，而這是美國GDP的主要構成部分。美國第四季GDP折合成年率預計增長5%，較第三季的33.4%強勁增幅顯著回落，料第四季的增長主要反映庫存增加。

高盛料美今年GDP增6.4% 標指看升14%

不過大規模經濟刺激措施即將推出之際，高盛對美國經濟前景樂觀，預期美國今年實際GDP將增長6.4%，較聯儲局的預期高出超過兩個百分點。高盛預計，標普500指數在今年底將上升14%至4300點，至2022年底將進一步上漲7%至4600點。標普500指數在2020年底收於3756點。

（綜合報道）

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