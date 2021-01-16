佐丹奴半年復盈利 全年未扭虧

佐丹奴截至2020年6月底的中期淨虧損為1.75億元，單是本港已佔1.02億元，零售店資產的非現金減值撥備則為7100萬元。集團指零售銷售的正面趨勢和消費者信心改善，預計2020年下半年淨利潤將達4500萬至6500萬元，但仍無法扭轉全年虧損的情況。上述預計淨利潤亦未考慮進一步潛在的資產減值費用。

截至2020年12月底佐丹奴在扣除銀行貸款後的現金和銀行結餘約為11億元，較2019年9.94億元增加，流動資金狀況仍保持強勁。同時商品存貨亦按年減少1.13億至約4.35億元。

特步上季銷售高單位增長

另特步（1368）公布截至2020年底第四季零售銷售改善，第四季錄高單位數增長，零售折扣為65折至7折，零售存貨周轉在5個月以下。特步昨升1.33%，收報3.81元。另味千中國（0538）公布截至2020年底的第四季同店銷售跌11.2%，快速休閒餐廳業務銷售跌14.4%。味千中國昨升2.61%，收報1.18元。