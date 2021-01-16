人行陳雨露：螞蟻已成立整改工作組

指人民幣匯率仍處合理水平

宏觀經濟方面，陳雨露表示，2021年的穩健貨幣政策會更加靈活精準、合理適度，繼續保持對經濟恢復必要的支持力度，堅持穩字當頭，不急轉彎，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，以適度貨幣增長支持經濟持續恢復和高質量發展。陳雨露補充，基本匹配並不意味完全相等，M2和社會融資規模增速可以根據經濟形勢和宏觀經濟治理需要，略高或者略低於名義經濟增速。

另外，人行貨幣政策司司長孫國峰指出，2020年人民幣升值6.9%，波幅沒有超過歷史水平，對一籃子貨幣升值約4%，從歷史上看，年度波幅處於中游。從總的來看，匯率仍在合理均衡水平上保持基本穩定。孫國峰稱，未來人民幣匯率走勢取決於國內外經濟形勢、國際收支狀况和國際外匯市場變化等因素，但總體而言有升有貶，雙向浮動將成為常態，在合理均衡水平上保持基本穩定。

樓市方面，人行金融市場司司長鄒瀾則表示，近年來人行堅持「房住不炒」定位，去年房地產貸款增速是8年來首次低於各項貸款增速，新增房地產貸款佔各項貸款比例，從2016年的44.8%下降到2020年的28%。