內地明令網上平台存款 只准消費支付 封殺支付寶等存款產品 學者：中央要求回歸本業

明報記者 陳子凌

昨日發布的通知指出，過去銀行通過非自營網絡平台進行存款業務，是互聯網金融快速發展的產物，業務規模增長較快，但也暴露風險隱患，涉嫌違反相關監管規定和市場利率定價自律機制要求，亦突破了地方銀行經營區域限制。而且第三方網絡平台的存款產品穩定性較差，對銀行流動性管理帶來挑戰，因此禁止銀行透過第三方網絡平台進行定期存款以及定活兩便存款業務，只能繼續維持用以消費支付的存款服務，例如充值支付工具，每日低額消費等。

銀行自營平台銷售產品須嚴守法規

至於現時仍未到期的存款產品的處置，通知沒有要求立即終止，而是待到期後自然結清。此外，通知亦明確規範所謂自營網絡平台，是指銀行根據業務需要而設立，獨立運營及享有完整數據權限的網絡平台，在自營網絡平台提供的存款產品，包括利息、風險管理、信息披露、監管責任等，銀行都要嚴格遵守法規。

雖然人行及銀保監是次針對的是銀行，但間接封殺了互聯網金融平台的存款類業務。其實早在一個月前，包括螞蟻集團旗下支付寶、騰訊理財通、京東金融、百度旗下金融平台度小滿等，已先後將互聯網存款產品下架。再者，這些由銀行提供予網絡平台的存款產品，利率較普通存款高，門檻低而購買方便，地方銀行也能做到全國攬存；加上客戶不能經銀行渠道交易、查詢帳戶和產品，反而要靠沒有相關金融牌照的網絡平台操作，所以人行早前已批評這類業務是「無牌駕駛」。

胡星斗：同時規範銀行無序擴張

而今次人行及銀保監的行動，中國經濟學者胡星斗表示，一來是規範銀行不可再依靠其他平台無序擴張，二來是要引導已經過於不務正業的互聯網金融企業回歸本源，所以並沒有一刀切將所有第三方網絡平台的存款業務全禁，而是留下支付功能這一塊。事實上，2020年12月下旬，螞蟻集團再被中央約談，人行副行長潘功勝便曾透露，金融管理部門對螞蟻集團提出的重點業務整改要求，其中一點便是要回歸支付本源。