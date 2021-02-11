銀行公會：港今年GDP望正增長

施穎茵又預計，本港低息環境持續，雖然近期有歐洲銀行實行負利率，向客戶存款收費，但施穎茵稱未見這情况會蔓延至香港，而且香港資金流動性充裕，有能力抵禦衝擊。雖然疫情影響，2020年銀行的貸款增長放慢，但相信隨着下半年經濟恢復，有助信貸業務改善；至於壞帳及不良貸款，施穎茵表示監管機構及業界有做足風險管理，信貸質量仍在高水平。

去年破產申請8693宗 4年新高

據破產管理署的資料，2020年全年提交破產呈請的宗數為2016年以來最多，共8693宗，按年增6.6%。而政府上月再次將社交距離措施大幅收緊，12月發出接管或破產令宗數按月亦大增34%，為1108宗，創自2015年9月以來最多；月內提交破產呈請的宗數為713宗，按月大致持平。

另外，就美國對華實施制裁可能對銀行業務的影響，施穎茵稱，要因應不同制裁的條款及性質，難一概而論，而業界一直密切留意，會就條款尋求法律意見及經常和監管機構密切溝通。就銀公來年工作，施穎茵指主要有四大重點，包括發展可持續經濟、大灣區工作、數碼化發展及人才發展等範疇。