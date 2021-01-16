石墨烯電池將量產聲稱充電超快 廣汽倒升兩成收市

【明報專訊】廣汽集團（2238）昨再現炒作，廣汽旗下獨立品牌「廣汽埃安」於官方微博公布廣告，指「廣汽埃安」的石墨烯超級快充電池即將量產，更稱「NEDC續航1000公里，不用等到明年」。加上內地媒體引述消息稱，該石墨烯電池目前已進入實車量產測試階段，預計本月會發布正式信息。消息令廣汽股價午後由跌轉升，曾爆升最多28%。
廣告指8分鐘充電80%
廣汽早段一度隨其他汽車股回吐，曾經跌近5%。但石墨烯電池消息一出，午後飈至最高10.08元，收市的升幅仍達19.49%或1.53元，收報9.38元，全日成交額高達37.35億元。
廣汽埃安原為廣汽新能源汽車旗下品牌，但其後官方公布廣汽埃安會獨立運營。在廣汽埃安昨發布廣告中，提到石墨烯超級快充電池是「超級快充+超長續航+超級安全」，該石墨烯超級快充電池能8分鐘可充滿80%，猶如「加油一樣便捷」。
廣汽集團以往曾表示為響應國家政策號召，自2014年已開始了對石墨烯技術的研發。過去亦不時出現有關集團研發石墨烯超級快充電池的消息，像去年12月15日，廣汽集團在互動平台向投資者表示，石墨烯電池研發工作在持續進行中，預計12月底將此項技術推向實車量產測試，但最終能否實現量產仍需等待實車驗證結果。