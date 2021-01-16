醫渡首掛升1.5倍 稻草熊意外飈逾八成

稻草熊「頂頭槌飛」淨賺37萬勝醫渡

同日掛牌明星影視股稻草熊（2125）早前暗盤先跌後升，昨出乎意料升84%，最多曾飈九成，收報10.8元，每手帳面賺4920元，全日成交25億元。「頂頭槌飛」大戶每人獲分配82手，每人帳面賺逾40萬元，計入7日息淨賺約37.3萬元，較醫渡科技更「抵抽」。股東之一、內地明星劉詩詩現持有股份市值7.9億元。

另物管股宋都服務（9608）於下周一（18日）掛牌，昨暗盤跌6.4%，報0.234元，每手帳面蝕160元；公開發售超購24倍，一手中籤率12.5%，認購10手穩中一手。暫有1隻新股正招股，為物管股星盛商業管理（6668），只計孖展暫超購195倍；招股期至下周二（19日）中午12時，預計1月26日掛牌。

多番傳出將來港上市的內地電商唯品會再有消息，內媒引消息指出，唯品會已選定高盛、大摩及摩根大通為保薦人，最快今年下半年上市，將發售5%至10%股份，最多集資20億美元（約為156億港元），較早前所報道的25億美元為低。

堃博生物擬上半年來港上市 集資逾23億

此外，IFR報道稱，內地生科公司堃博生物（Broncus）擬來港上市，集資3億美元（約為23.4億港元），目標上半年掛牌。根據資料，堃博主要開發肺部疾病治療技術，旗下有LungPro導航系統。公司去年獲C輪融資，涉及約千萬美元，由清池資本領投。

明報記者