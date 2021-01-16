富時羅素擬10月納中國國債 日投資者反對

關注人幣欠全面兌換債券流通等問題

路透引述消息稱，富時羅素計劃納入中國市場到WGBI方面，面對日本最大的退休基金，即管理172萬億日圓（約12.8萬億港元）的政府養老投資基金等參與者的反對及阻力。其關注點集中於技術層面，包括人民幣欠缺全面兌換性，亦關注債券流通性及結算，以及稅收等問題。不過，市場人士亦認為，這與中日兩國歷史上欠缺互信有關。

該報道指出，現時日本投資者參與WGBI掛鈎的基金佔比最少50%甚至80%，涉及跟蹤WGBI的基金總值由1萬億至1.5萬億美元到超過2萬億美元不等，成為該指數的主要用家。報道引述樂天證券經濟研究院研究員Yoshikazu Kato指出，日本投資者對投資中國表現敏感，以政府養老投資基金為例，有近90%日本人不太喜好投資中國市場，料該基金參與中國內地投資會面對困難。

目前，日本政府養老投資基金較少投資在中國債市，只有13億日圓（約1250萬美元）投資在中國發行的歐元債。