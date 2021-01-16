港股通成交額新高 淨買入禁令股規模減

小米近36億淨買入 流出吉利長汽

計及滬深港通，騰訊（0700）為淨買入最多港股，共錄得49.06億元，第二是小米。中芯在深港通錄得淨沽出，但整體仍錄得9.39億元淨流入。另外，兩地合計淨沽出吉利9.7億元，長汽亦流出4.68億元。

恒指昨日收報28,573點，升77點，一周累升逾600點，合計連升3周。昨日有3隻藍籌股破頂，包括友邦（1299）收市升3.67%，報104.4元；騰訊升2.46%，收報645元；平保（2318）升3.5%，收報103.1元。恒指夜期下挫，至昨晚11時15分報28,401點，低水173點。

另外，上海證券交易所昨日宣布，將京東健康（6618）、海爾智家（6690）下周一（18日）起調入滬港通下港股通的名單，3月1日會再調整名單。深圳證券交易所早於去年12月22日已將京東健康納入深港通下的港股通名單。京東健康昨日收報143.8元，跌1.84%；海爾智家報31.6元，跌4.4%。

比亞迪獲准增發最多1.83億股H股

比亞迪（1211）公布，收到中證監批准增發不超過1.83億股境外上市外資股。集團可分次完成發行，每兩次發行間隔不得少於3個月，每次發行不得少於核准額度的25%，未用完額度在批覆到期後自動失效。集團昨收報245.8元，跌1.3%。