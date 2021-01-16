美列軍方公司 小米股價挫一成 黑名單新增9企之一 被動基金料沽貨50億美元

明報記者 陳偉燊

大行指不涉科技禁令 對業務無影響

美國總統特朗普臨落台前再發功，國防部將9家中資企業列為涉嫌與中國軍方擁有或控制的中國企業清單中，包括小米、微半導體設備（上海）股份、北京中關村發展投資中心等。但路透社引述美國國務院官員表示，在拜登就職前不會再把更多中資企業列入黑名單。是次國防部出招，旨在不再容許投資者參與投資有關中資企業，以免變相資助中國軍方，這與商務部此前對華為等大型中資企業列入「實體清單」，直接衝擊中資企業在美國的採購，做法明顯有別。

最多瀉14% 小米澄清未挽跌勢

小米昨午發公告澄清指，集團一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆為民用或商用，集團亦非中國軍方擁有、控制或關聯方，非美國一方定義的中國軍方公司，並將採取合適措施保護公司和股東的利益。

小米股價被「震散」，昨日最多曾跌13.63%，收市跌10.26%，報29.3元，市值單日蒸發842.26億元。董事長雷軍持股26.5%單日身家蒸發223.46億元。包括貝萊德、領航等排名二十大的6家主要美資機構共持股5.82%，手上持股市值無一倖免，共蒸發39.79億元（見表）。

中海油（0883）同在美國時間周三被美國商務部列入「實體清單」，將被禁止獲取美國的特定技術。中海油昨日跌1.1%至8.09元。

花旗：北水可助抵消沽壓

中國外交部發言人趙立堅批評，美國此舉打擊外國企業在美投資的信心，也終將損害美國企業和投資者的利益，認為這是美國損人不利己的又一例證。

瑞信預期，小米有17%持股在美國投資者手上，但因為其只有少於0.1%智能手機出貨到北美，料不太影響業務。花旗估計，美資投資者在小米持股15%，料與指數相關調整的沽壓可在短期內消化，涉及資金流出約40億美元，北水有助抵消沽壓。評級機構穆迪表示，美國國防部最新舉動，儘管對小米的信貸構成負面情况，但不會即時影響該公司評級。