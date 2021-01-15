雲海特色戶業主料損手16%離場

據了解，上述單位現時有租客租住，月租3萬元，意味新買家可享2.6厘租金回報率；原業主最初以1700萬元放售，近日SSD鬆綁，經買家議價後，終減價300萬元或18%沽出；原業主於2018年1月以1580萬元一手購入單位，帳面已蝕約180萬元或11%，若連購入單位的稅項及代理佣金等雜費，料實蝕約250萬元或16%離場。

星漣海銀主放盤未賣先蝕

另馬鞍山同區星漣海，近日首度出現銀主盤；市場消息指，屋苑1座中層A室，實用面積1199方呎，屬4房1套間隔，現由銀主以2200萬元放售，原業主2017年以2487.8萬元一手購入單位，現放盤價比原購入價低287.8萬元或12%。

同時，星漣海1座高層E室亦淪銀主盤，實用面積1237方呎， 屬4房1套間隔，現以2400萬元放盤，原業主2017年以2440.6萬元一手入市，現放盤價比原購入價低逾40萬元或約2%

中原高級區域營業經理文家輝指，天水圍栢慧豪園及豪廷，1月首兩周暫錄約9宗成交，比去年12月全月錄約3宗，反彈兩倍，栢慧豪園新錄6座高層C室易手，屬實用面積498方呎2房戶，以620萬元成交，實呎12,450元，屬市價；原業2010年以228萬元入市，帳面賺392萬元或1.7倍。

半山壹號4房年半賣平逾兩成

市區方面，香港置業高級營業經理朱碧其指，何文田半山壹號半山徑36號中層單位，以2638萬元易手，為屋苑今年首宗二手成交，實用面積1591方呎、屬4房雙套連工人套房間隔、實呎16,581元，呎價料為屋苑逾兩年來新低。

事實上，半山壹號同座高2層單位，實用面積、間隔及景觀均與上述成交單位相若，於2019年5月以3380萬元易手，意味是次成交價比逾一年半前回落逾兩成；上述單位原業主2008年以2151萬元一手購入單位，帳面仍賺487萬元或約23%。