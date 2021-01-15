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世邦魏理仕：舖租全年看跌一成

【明報專訊】新冠疫情重創環球經濟，世邦魏理仕回顧去年本港商用物業市場表現時指，零售商舖去年受疫情打擊，全年租金下跌幅度達27.2%，是有紀錄以來最大的年度跌幅 ，預計今年上半年、即農曆新年過後，因部分應節商舖的短租期完結，空置率將再回升，商舖整體租金水平今年有機會再跌5%至10%。

超市養老院可疫市擴張

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指出，預期疫苗接種計劃後疫情受控，跨境人流若逐漸恢復，市場重拾營商信心，對商用物業需求有望回升。該公司商舖資深董事溫運強指，預料超市、養老院、醫療診所等，會趁租金較兩年前大幅回落，積極在民生區尋求合適舖位，趁機擴張。

寫字樓方面，世邦魏理仕辦公樓執行董事駱應銘表示，本港整體甲級寫字樓市場，去年全年淨吸納量錄得負220萬方呎，為有紀錄以來最大收縮；其中核心商業區中環，收縮達84萬方呎樓面，目前全港甲廈空置率涉約800萬方呎樓面，是1999年12月以來最高，料目前空置樓面需要3年才能獲重新吸納，估計今年甲廈租金有5%至10%跌幅。

甲廈空置800萬呎料需3年吸納

世邦魏理仕工業及物流資深董事黎尚文指，本港工廈租賃需求仍疲弱，整體倉庫租金在去年第四季按季微跌0.4個百分點，全年跌幅錄6.8%，是2002年以來最大年度跌幅。隨着全球貿易活動回暖，將改善工業租賃市場氣氛，料今年租金將平穩。

相關字詞﹕新冠疫情 陳錦平 世邦魏理仕

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