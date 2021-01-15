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鄧成波4億蝕沽西貢巨舖

【明報專訊】近期多次沽售手持物業的資深投資者、有「舖王」之稱的鄧成波，再度沽出商舖；市場消息指，由他持有的西貢花園地下入口及1樓舖位，總面積合共約28,439方呎，新近以約4億元連租約易手，折合呎價約1.4萬元。

近期沽一籃子物業套15億

據了解，鄧購入商舖時，該舖由惠康超市以78.4萬元租用，及後被其對手百佳超市以176萬元搶租；以新成交價計，新買家可享租金回報率5.3厘。資料顯示，鄧在2017年以約4.38億元、向資深投資者李耀華等購入，當時是透過公司股份轉讓形式購入，意味是次易手帳面蝕3800萬元或約9%。

翻查資料，鄧成波家族自去年第四季起，接連沽售物業，去年沽售物業包括筲箕灣中心一籃子商舖（成交價3.18億元）、旺角基隆街1至7號舊樓（成交價3.47億元），及旺角豉油街61至67號（成交價逾3.51億元）。近日則沽出最少3個商舖，包括上述西貢巨舖、灣仔保和大廈地下15號舖及1樓，由科達地產主席湯君明以1.15億元承接，及日前以4100萬元沽出的荃灣沙咀道商舖，合共套現逾15.7億元。

長沙灣地舖減價四成易手

另市場消息指，長沙灣青山道247號地舖，面積1150方呎，原業主早前以3800萬元連租約放售，幾經議價後以2220萬元，累積減價1580萬元或42%，呎價約1.93萬元。據悉，商舖現時租予髮型屋，月租5.6萬元，租期至2022年2月，即新買家可享租金回報約3厘；原業主早於2009年10月以890萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利1330萬元，物業期內升值近1.5倍。

工廈市場方面，觀塘有利中心錄全層租務成交。中原（工商舖）工商部高級分區營業董事黃國明指，有關租賃成交為中層全層，面積14,980方呎，以呎租約13.5元租出，即月租約20.22萬元。據知，上述物業交吉逾半年，業主原以呎租18元放租，及後獲同區租客垂青，雙方議價後減價4.5元或25%後承租。

相關字詞﹕有利中心 劈價成交 鄧成波

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