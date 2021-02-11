話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊

瓏珀山尚悅．天城原去年底推

新地旗下早前已獲批預售的瓏珀山第1期，位處沙田半山多石街，樓花期長約17個月。新地副董事總經理雷霆指，項目一待示範單位竣工，會盡快推售。瓏珀山1期提供196伙，標準分層戶主要屬3房和4房單位，實用面積介乎920至約1500方呎，涵蓋3房1套連工作間、3房1套連工作間及書房、4房1套連工作間，以及4房雙套連工作間間隔。

Silversands獲批預售 隨時出擊

恒地物業營業（一）部總經理林達民表示，集團會視乎疫情發展及港府限聚令安排，部署稍後推售元朗唐人新村洋房項目尚悅．天城；項目提供16幢洋房，每幢樓高3層，實用面積介乎1772至1826方呎，全數均連天台、花園及附充電設備的獨立車位，間隔主要分為3房3套連書房及4房4套。

至於Silversands，總共提供160伙；信置集團聯席董事田兆源早前指，項目預計2022年8月落成，樓花期約19個月，涵蓋1房至4房間隔，當中1房至2房約佔110伙（佔全盤約69%），實用約310至510方呎；3房至4房約佔50伙（佔全盤約31%），實用約930至1300方呎。