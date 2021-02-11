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LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓

【明報專訊】新盤戰白熱化，最新加入戰圈的南豐、港鐵（0066）日出康城LP10，日前以折實均呎15,888元首推179伙後，昨天首日收票，市場消息指單日收約380票，即首推單位已獲超額認購一倍。至於上周六開始收票、會德豐地產旗下啟德MONACO，過去6日累收逾3000票，以周日首推145伙計，超額近20倍。兩大全新焦點盤合共收近3400張入票。

明報記者 林尚民

作為2021頭炮全新盤的MONACO，入票情況理想，截至昨晚8時，已暫錄逾3000份意向登記，超額近20倍。會德豐地產表示，入票人士約三成為投資者，有意購入單位作長線投資；有見及此，會德豐聯同旗下物業管理公司，為MONACO買家提供「一站式租管服務」，配對租客、處理出租事項、帶租客睇樓、單位保養檢查等。

會德豐物管公司提供租管服務

另外，在山頂文輝道地王效應下，會德豐地產常務董事黃光耀表示，同系九倉（0004）發展的山頂道項目77/79 PEAK ROAD，最快今天公布樓書，預計下周安排準買家預約參觀。整個77/79 PEAK ROAD設8座洋房，發展商設交樓標準洋房及兩伙連裝修示範洋房。會德豐地產早前透露，只會發售其中6座，另外兩座79號及79A號洋房，則預留作收租用途。

嘉峯匯單日沽3伙套4154萬

MONACO開售在即，亦帶動同區一手餘貨成交。會德豐同系已入伙的OASIS KAI TAK，最新售出1座8樓C室，屬實用面積294方呎開放式單位，成交價797.2萬元、實呎27,116元。

嘉華（0173）啟德嘉峯匯，單日連售3伙套現逾4154萬元；包括獲一組買家連購兩個實用514方呎兩房戶，為2A座5樓D室，成交價1199.7萬元、實呎23,340元；2A座6樓D室，成交價1204.9萬元、實呎23,442元。低座Urban Villa第1座2樓G室，實用724方呎3房戶，以1749.9萬元售出、實呎24,170元。

LP10方面，日前公布首張價單涉179伙後，昨正式接受入票；市場消息指，該盤單日暫收約380票，超額一倍。

業界料今年中價樓交投最旺

日出康城同區不乏一手成交，長實（1113）SEA TO SKY昨沽至少2伙3房海景戶，其中3座高層J室 ，實用面積802方呎，成交價1406.4萬元、實呎17,536元。Q房網香港董事總經理陳坤興預計，新冠疫情有望紓緩，今年物業市場將復蘇，料發展商會加快推新盤，在市場需求支持下，預計中價樓交投會最暢旺。

相關字詞﹕山頂道 收票 新盤推售 會德豐

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