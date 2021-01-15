多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增

如果想知道加拿大有什麼優質學府，可以參考研究網站Fraser Institute的評分，網站提供亞伯達省（Alberta）、安大略省（Ontario）、卑詩省（British Columbia）及魁北克市 （Quebec）的中小學排名及評分。評分標準主要以數學及加拿大安省OSSLT考試成績作為主要評審基準，7.6分至10分為最優質的學府，6分至7.5為中上，4分或以下則較遜色。

網站顯示，位於安大略省的中小學最多，合共接近有3800家，當中評分最高的是Wali ul Asr，得分為9.9分。其餘三個地區的中小學只有1000家左右，選擇相對較少。

疫情無阻加國樓價向上

至於樓價方面，以上4個省份在去年新冠病毒疫情影響下，仍有不同程度的增幅。根據加拿大房地產網站WOWA的研究顯示，卑詩省的樓價為全國最高，去年11月平均樓價為81.4萬（加元‧下同），按年增9%，其次為安大略省，去年11月平均樓價為74.4萬元，按年大增17.8%。至於亞伯達省及魁北克市平均樓價為40.5萬元及41.3萬元。

如移民人士手上未有太多資金，亦可考慮薩克其萬省 （Saskatchewan），去年11月的平均樓價為28.3萬元，按年僅升3.9%，不過要留意，當地的中小學只有不足800家，可供選擇較少。另外，較多港人會考慮移民到安大略省的多倫多，畢竟該處為國家首都地區，而且全國排名第一的多倫多大學於此。

根據環球地產網站Re/Max的研究報告顯示，目前多倫多住屋市場仍有兩個月庫存未清，但隨着房屋供應水平持續下降，預期2021年亦不會有太大改善，更可能會進一步推高當地樓價。該公司預期，2021年多倫多的樓市有機會按年升6%至97.4萬加元。主要是由於更多人基於教育目的而前往當地，以及來自國外的移民潮，相信都會令多倫多樓市成交急增。

多倫多新盤可見40萬加元入場

事實上多倫多亦有許多樓花可供購買，包括有Yonge and Rich ，該盤距離多倫多大學只有5分鐘車程，步行2分鐘到地鐵站（Queen Street Subway Station）。樓盤設有高級設備包括瑜伽室、健身室、室外泳池、燒烤場、penthouse住戶專有空中花園等，2房單位約664平方呎，售價由90萬元起。

此外，較廉宜的選擇有Line 5，樓盤位於位於多倫多Yonge & Eglinton，毗鄰Eglinton地鐵站，1房單位約399平方呎，售價由40萬元起。另外，亦有一些稍遠離市中心的大型別墅，售價由65萬元起，面積超過1000平方呎的Lake＆Town。樓盤距離該區知名高等教育學院漢博學院（Humber College）僅5分鐘步行，而且鄰近史密斯上校公園（Colonel Samuel Smith Park），冬季時會免費開放滑冰通道予居民使用，與此同時又可以欣賞安大略湖，風景優美、環境恬靜正，適合有年幼兒童的家庭居住。

企業移民收緊 去年零獲批

早前，加拿大政府因應香港情况而額外開放更多途徑予香港學生及青年，以迅速獲得工作及學習許可簽證，而且會更容易獲得永久居留權。除此之外，新政策對於目前在當地擁有工作及學生簽證的港人，提供新途徑來獲得永久居留權。開放工作簽證方面，過去5年在加拿大或國外完成大專學位的香港青年，可申請有效期最多為 3 年的開放工作簽證。永居權在方面，如申請人在加拿大擁有至少1年工作經驗，並符合其他標準（包括最低語言和教育水平）的香港居民及加拿大大專院校的畢業生，都可以直接申請永久居留權。

不少人都希望可以居住在安大略省，過去不少人以企業移民到當地生活，惟隨着政策收緊，2019年批准宗數為零。不過該省份為挽留人才，推出專門為留學生而設的移民計劃，主要移民對象是碩士生及博士生。申請條件是申請人須畢業於安大略省的公立學校及就讀碩士或博士課程，並且於獲得學位後2年內遞交申請。

對於碩士留學生，申請時必須提交12個月內的語言成績達CLB 7或IELTS 6，申請人及配偶的年收入亦必須滿足加拿大家庭年收入的最低標準。除此之外，安大略省亦有提供快速通道、人力資本優先簽證、法語技術人員簽證、技工人員類簽證等，都是外國人相對容易移民到當地的方法。

其他途徑方面分別有投資移民、企業移民、技術移民、家庭移民等多個選擇。投資移民方面，以魁北克市為例，條件是擁有超過200萬加元淨資產，另外在過去5年中有2年以上企業管理經驗，投資額為35萬元加幣，將需一次過支付而不可返還。申請人及其家人須符合體檢以及安全背景調查要求，且全家沒有犯罪記錄。門檻較低的有大卑詩省區域試點計劃，最低投資額只需10萬加元，申請人須親自到投資社區考察，並獲該區政府同意投資，同時要求營運最少3年、在開立的新企業持股至少51%等。

明報記者 黃清瑤

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