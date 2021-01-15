湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭

沒設保障系統 惠民政策好心做壞事

現在有很多露宿者本來是公屋租戶，政府為了爭取民心，令到那些公屋租戶變成業主，於是將公屋以售予租戶，而且售價非常低廉，十幾萬就可以擁有一個公屋單位，銀行又可以做九成按揭，萬多元就可以做業主，公屋租戶何樂而不為？不過，政府沒有為那些公屋業主設下保障，如果要賣就要賣回給政府，沒有一個保障系統，政府的惠民政策反而令到今日有部分公屋業主要露宿街頭，一個好心做壞事的房屋政策。

十多年間，那些公屋單位升值至三四百萬，在這段時間，不少公屋業主利用他們的單位有大幅升值而吃喝玩樂，財務公司非常支持他們這種做法，欠債愈來愈大，到最後，那些業主要被迫出售他們的公屋單位，否則就會被財務公司沒收。不過，他們仍然有一些餘額可以收回，最初可以租樓住，但愈住愈細，最後要露宿街頭。

所以，那些露宿者根本不想受訪，亦不會要求政府為他們做什麼，我唔知道官員是否知道，出售公屋是最差的房屋政策，間接令很多公屋租戶露宿街頭。不過，最差房屋政策是我講，不少人認為特別印花稅辣招才是最差的房屋政策，見仁見智啦。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]