經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭

【明報專訊】近日天寒地凍，有調查顯示露宿者的人數不但增加，年紀亦愈來愈細，7歲的小朋友也有，但似乎不是太多人關心露宿者，有老友話我寫咁多關於地產文章，很少談及露宿者，是否不關心他們？老友有所不知，我與其他人一樣，希望發表一些言論令政府關心他們，但調查後發覺，政府以往太過關心他們，反而令到那些人變成露宿者。現在走去問那些露宿街頭的人，他們根本不會答任何問題，亦沒有埋怨政府不關心他們，這是一個很奇怪現象，就算我講出真相，露宿者亦不會多謝我，甚至可能話我多管閒事，老友話咁奇怪。

沒設保障系統 惠民政策好心做壞事

現在有很多露宿者本來是公屋租戶，政府為了爭取民心，令到那些公屋租戶變成業主，於是將公屋以售予租戶，而且售價非常低廉，十幾萬就可以擁有一個公屋單位，銀行又可以做九成按揭，萬多元就可以做業主，公屋租戶何樂而不為？不過，政府沒有為那些公屋業主設下保障，如果要賣就要賣回給政府，沒有一個保障系統，政府的惠民政策反而令到今日有部分公屋業主要露宿街頭，一個好心做壞事的房屋政策。

十多年間，那些公屋單位升值至三四百萬，在這段時間，不少公屋業主利用他們的單位有大幅升值而吃喝玩樂，財務公司非常支持他們這種做法，欠債愈來愈大，到最後，那些業主要被迫出售他們的公屋單位，否則就會被財務公司沒收。不過，他們仍然有一些餘額可以收回，最初可以租樓住，但愈住愈細，最後要露宿街頭。

所以，那些露宿者根本不想受訪，亦不會要求政府為他們做什麼，我唔知道官員是否知道，出售公屋是最差的房屋政策，間接令很多公屋租戶露宿街頭。不過，最差房屋政策是我講，不少人認為特別印花稅辣招才是最差的房屋政策，見仁見智啦。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
兩月3新股採「橫線分配」
兩月3新股採「橫線分配」
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
信達生物敏華控股擬抽水共67億
信達生物敏華控股擬抽水共67億
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
李錄增持郵儲行 持股突破5％
李錄增持郵儲行 持股突破5％
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
招行去年多賺5% 達973億元人幣
招行去年多賺5% 達973億元人幣
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
WeLab Bank委任李家達為CEO
WeLab Bank委任李家達為CEO
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
增港星股票倉位 減少部署A股
增港星股票倉位 減少部署A股
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
Telegram擬發78億可換股債
Telegram擬發78億可換股債
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
劉思明：化肥股急升 可小注投機
劉思明：化肥股急升 可小注投機
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
盧楚仁：債息飈升 美元救星
盧楚仁：債息飈升 美元救星
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
雲海特色戶業主料損手16%離場
雲海特色戶業主料損手16%離場