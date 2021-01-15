譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車

此絕望死亡危機的背後原因當然是美國低層下50%人口的生活水平，在過去30多年來，不止毫無寸進，反而有所下跌，40%美國人連400美元應付緊急事件的錢都沒有。但上層人口，尤其Top 1%的收入和財富，反而急速增加，他們賺取全美國總收入的21%，更擁有全國約40%財富。貧富懸殊不斷加劇，已到危險地步，新加坡前外交官和學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）稱美國已成為一個「財閥當政」（plutocracy）！

低下階層絕望 釀極端民粹

這種低下階層感覺絕望的氛圍，當然正是讓各種危險的極端民粹、國家，甚或所謂本土主義發酵的最佳環境。在1930年代，一戰後的德國人感到不憤被《凡爾賽條約》不公平且過度苛刻懲罰，助就了希特勒和納粹黨的崛起。1990年代，蘇聯解體後，俄羅斯人感到徬徨和絕望，酗酒（包括甲醇）問題日益嚴重，男士平均壽命曾跌至60歲不到，到普京上台，終於幫到俄羅斯找回自尊，人民找回自信，才止跌回升。

同樣地，2010年代中期，美國也開始出現危險的、充滿種族歧視的民粹主義，甚至是一個「邪教」。此浪的高潮就是在2016年選舉中取得勝利，成功把「教主」特朗普推進白宮，當然亦需要感謝美國實質是反民主的選舉制度，以及俄羅斯多年悉心培植和選舉干預。

雖然特朗普萬般眷戀總統權位，選舉後兩個多月仍不停掙扎，不停否認落敗的事實，甚至鼓勵民眾衝擊國會山莊，企圖發動政變，但結果仍然是失敗。所以不認、不認、還須認，前數天，特朗普終於承認拜登將在1月20日成為總統，但請留意他仍未承認落敗，在他口中（未必是心中），他是以大比例贏了選舉，只因拜登作弊而盜取了勝利。此說法仍然非常危險，他的「邪教信徒」仍可能在1月20日或之前繼續搞事，甚至進行恐怖活動。只希望今次美國FBI、各地警方和國土安全部，以至軍方都會作出較好的預備，以防再發生如上周，容許支持特朗普的暴徒再次攻陷國會（不少傳媒稱之為本土恐怖主義者），出現大量暴力事件，或甚至阻礙宣誓就職大典。

上周事件中，軍方嚴重失職，不知是受到命令，故意拖延派出國民警衛隊（National Guards），還是軍方自己太過敏感，不想重犯夏天被特朗普利用來鎮壓和平示威者的錯誤。無論如何，美國軍方已再次更加嚴重地被政治化，對全球最強大的超級強國而言，殊非好事。更可惜的是和平交接權力的超重要傳統，已被徹底破壞，特朗普更將是150年來，首位不出席新總統就職典禮的原總統。但事到如今，特朗普缺席應反而是好事。據報，五角大廈企圖亡羊補牢，已派遣到華盛頓戒備的國民警衛隊人數，比駐紮在伊拉克加阿富汗的總數還要多，實在有點諷刺！

安全準備是一回事，政治是另一回事。雖然近日連特朗普都被迫言不由衷表態遣責暴徒，且呼籲支持者保持克制和平（香港反對派政客連這一點都一直做不到），但事情怎可能這麼容易完結？前天我跟某美資大行在紐約的總策略師聊天，他明顯是個特朗普支持者，他情緒低落，表示因見今天美國分裂情况和暴力事件頻繁而痛心和擔憂（跟我對香港2019年情况感受雷同），但他預期即使1月20日就職典禮大致和平，拜登對共和黨人伸出橄欖枝，右翼保守派支持者仍必深深不忿，國家分裂情况未必能改善。他形容特朗普下台並不代表分裂的「The beginning of the end」，反而更似只是「The end of the beginning」！ 如他的說法反映真實情况，美國有排煩！

拜登宣誓就任總統概率仍最高

即使特朗普任期剩下的日子只有6天，但仍充滿變數：

（1）他完成任期，1月20日中午拜登宣誓就任成為第46任美國總統。這個場景的概率應該是最高的，50%以上吧。

（2）眾議院已投票通過要求副總統彭斯啟動憲法第25條修正案（Article 25），聯同過半數的內閣成員通過罷免總統法案，然後由副總統彭斯接任成為總統。但彭斯已表態拒絕，特朗普更自誇第25條修正案對他是零威脅，似乎暗示與他早前批評不忠（特朗普支持者在上周暴亂中，更高聲呼叫要殺害彭斯）的彭斯取得默契。所以我認為此發展的可能性不高，不到10%。

（3）另一可能性是特朗普辭職，這亦是我數年前已曾作出過的一個預測。以特朗普的性格，本來很難要求他辭職，因為這做法等於認錯和示弱。不過，即使近日的遣責暴力，也不可能是真心的，那麼為什麼他會願意講呢？出發點肯定不是愛國，較大可能性是他害怕未來的法律責任，搞得不好，最後不止他，連他的子女都可能因貪腐和煽動叛亂等嚴重罪名而入獄。

近日有記者問特朗普會否辭職，奇怪地他竟然沒有破口大罵，只拒絕回答。其實對他來說，以辭職換來彭斯的特赦，可能是最佳選擇。此做法亦可能是對國家，甚至拜登和彭斯自己的最佳結果，更有尼克遜的先例可援。

在國會暴亂發生前，我已詳細分析過特朗普下台後可能面對的法律問題，當時我仍不肯定司法部會否真的採取行動，因為雖然美國表面上是司法獨立，但當然在此等關乎總統的案件，仍必有政治考慮（天真的人請夢醒）。而且國會暴亂發生後，如特朗普不獲特赦，所有人肯定已毫無選擇，必須追究到底，入罪機會極高。

有人認為總統可能有權特赦自己，但此憲法解讀當然極具爭議性，亦從未發生過，所以可免則免。拜登當上總統後，當然也有特赦權，我也相信他想修補國家裂痕，本不介意放過特朗普。但不幸出現國會暴亂，死去5人且包括一位警員，令到拜登極難大方特赦特朗普。即使他肯，亦極難服眾和對其他民主黨人交代。

彭斯接任總統特赦特朗普 利爭下屆大選

剩下來最適合給予特赦的必定是彭斯。從他角度考慮，他也未必完全想做這個「醜人」，如輿論的「spin」控制得不好，他可能會變成眾矢之的，被指責為過兩三天的總統癮而出賣正義，令國家蒙羞。但其實韓國式對前總統的窮追猛打，確對國家沒什麼好處，反而早日埋葬過去往前望，對國家更有利。所以如PR做得好，「第46任總統」彭斯反而可能被形容對修補國家裂痕有功勞（那麼已印上拜登46的帽子和紀念品就有炒賣價值）。

我個人不太喜歡彭斯，亦覺得他太過接近特朗普，對他政治前途不利，但他自己肯定仍有政治野心。即使他只當兩天總統，他亦將永世被稱呼為總統先生，如他在2024年再度參選，此氣勢對他有極大幫助，更有機會取得共和黨提名。很大機會拜登將是一屆總統，如下屆民主黨提名人是副總統賀錦麗，那麼在辯論會上，記者們將稱呼彭斯為總統，賀錦麗則只是副總統，氣勢上彭斯已有優勢。

所以我認為特朗普辭職的機會仍存在，可能有兩三成之多。

更肯定的是，無論特朗普會否完成任期，國會對他前所未有的第二次彈劾程序已啟動，即使在他下台後，亦必繼續進行，且今次成功通過參議院的機會頗高。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已表示今次有可能支持彈劾，但仍等待詳細聆聽證據。如他支持，其他共和黨參議員亦或將支持，有可能達到三分之二的「超級多數票」要求。

共和黨棄特朗普 未嘗不是好事

既然到時特朗普已下台，為何仍要彈劾他？請留意彈劾並非法律程序，只是政治懲罰，可取消他的退休金、保安安排等，最重要一點是可阻止他捲土重來，被成功彈劾的政客，可被禁止參選任何公職。麥康奈爾和其他共和黨領袖已非常厭倦特朗普，亦可能再沒有利用價值，所以聯同twitter和facebook等社交平台，一齊把特朗普滅聲，未嘗不是好事。

特朗普年代已近落幕，那麼他到底能否通過我為他設下的測試？國以民為本，特朗普能否給予美國人希望，減少「絕望死亡」，人均壽命能否回升，是一個最公平、最重要，比GDP增長和失業率更實際的成敗標準。不幸答案是特朗普全盤失敗。他在2017年1月上台，但2017和2018年的美國人均壽命仍繼續下跌，到2019年，因對鴉片類藥物控制較嚴而終於遏止5連跌，但亦沒有反彈多少。

但到了2020年，COVID疫情抵達美國，完全暴露特朗普的無能、無知，甚至無恥，處理疫情徹底失敗，至今死亡人數已迫近非常恐怖的40萬。美國只佔全球人口約4%，但死亡人數竟接近全球的20%！對比1918年大流行，當時美國佔全球人口的5%，但死亡人數反而只佔全球的2%不到，遠比人口比例低。103年後的今天，科學昌明，今次的死亡率竟反而是人口比例的5倍，特朗普難辭其咎，故意反覆發放假消息（不用戴口罩）、假療方（注射消毒藥水），且鼓勵人群聚集，簡直形同謀殺！

疫情令美國人均壽命急降至77.48年

近月新納粹等極端分子，故意在網上發放有關COVID未有導致額外死亡的完全虛假消息，連一些愚蠢的香港暴徒都選擇相信！美國疾控中心（CDC）已公開解釋，當時數據只到10月，且不少死亡個案滯後，仍未計算在內，肯定2020年的總死亡人數將最少為330萬，比2019年高最少12%，約10%的額外死亡直接由COVID導致，其餘亦可能因COVID病人霸佔所有醫護資源，其他病人得不到適當護理而死。更重要的是額外死亡增加得最多的不是很多人誤解的老年人，而是年輕的25至44歲組別！

恐怖地，2020年美國人均壽命將急降1.13年，跌至77.48年！此數據背後更暴露美國不同種族面對嚴重歧視和不公的醜况。白人平均壽命下跌0.68年，但黑人下跌2.1年，即3倍白人的跌幅，拉丁裔更慘，下跌幅度高達3.05年！我估計拉丁裔較多非法移民，更難得到適當醫護照顧。

保護人民生命、安全和健康，是每個總統和政府的最首要責任。所以客觀而論，歷史給予特朗普總統的評分，肯定應該是F！

我曾指出過COVID疫情極可能成為中國名義GDP彎道超車，提前超越美國的催化劑。最近此觀點已幾成為共識，日本和美國的智庫都先後預測中國名義GDP將在2028年超越美國，比原來預期早了4至5年。我預測更快一點，可能在2025年已開始超越。

中國疫情受控快 沒甚影響人均壽命

但我最近才發現，中國人均壽命在2019年已升至77.3歲，去年中國疫情初時嚴重，但幸好控制得快和較成功防止第二、第三波，所以死亡人數較少，對今年人均壽命應沒甚影響，有機會繼續上升。

所以在遠比GDP更重要的人均壽命比較上，中國彎道超車的時間點更早，可能在今年已出現！

後記：2020年香港人均壽命估計約為84.89歲，全球最高，值得部分對香港百般不滿，對政府做的每一件事都充滿偏見，永遠只懂投訴的人牢牢記住，最好表示一點感恩。如政府提供的醫療服務不達到全球最高水平，沒有大量補貼，使到公共醫療服務近乎免費，有可能嗎？不會所有功勞又只屬香港市民，莫非自己在家土法治癌症？

（中環資產持有facebook的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]