經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車

【明報專訊】在2017年，我曾寫過一篇有關以濫藥死亡率來衡量美國總統特朗普的成敗。當時美國人均壽命，在發達國家中非常罕有地已連跌了4年（英國難兄難弟，也陪着連跌數年），從2013年的78.94歲，跌至2017年的78.84歲。當時人均壽命下跌的主因為濫藥，尤其芬太尼（fentanyl）之類的鴉片類藥物（opioid），加上酗酒和自殺率同時上升，就形成所謂的絕望死亡（death of despair）危機。

此絕望死亡危機的背後原因當然是美國低層下50%人口的生活水平，在過去30多年來，不止毫無寸進，反而有所下跌，40%美國人連400美元應付緊急事件的錢都沒有。但上層人口，尤其Top 1%的收入和財富，反而急速增加，他們賺取全美國總收入的21%，更擁有全國約40%財富。貧富懸殊不斷加劇，已到危險地步，新加坡前外交官和學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）稱美國已成為一個「財閥當政」（plutocracy）！

低下階層絕望 釀極端民粹

這種低下階層感覺絕望的氛圍，當然正是讓各種危險的極端民粹、國家，甚或所謂本土主義發酵的最佳環境。在1930年代，一戰後的德國人感到不憤被《凡爾賽條約》不公平且過度苛刻懲罰，助就了希特勒和納粹黨的崛起。1990年代，蘇聯解體後，俄羅斯人感到徬徨和絕望，酗酒（包括甲醇）問題日益嚴重，男士平均壽命曾跌至60歲不到，到普京上台，終於幫到俄羅斯找回自尊，人民找回自信，才止跌回升。

同樣地，2010年代中期，美國也開始出現危險的、充滿種族歧視的民粹主義，甚至是一個「邪教」。此浪的高潮就是在2016年選舉中取得勝利，成功把「教主」特朗普推進白宮，當然亦需要感謝美國實質是反民主的選舉制度，以及俄羅斯多年悉心培植和選舉干預。

雖然特朗普萬般眷戀總統權位，選舉後兩個多月仍不停掙扎，不停否認落敗的事實，甚至鼓勵民眾衝擊國會山莊，企圖發動政變，但結果仍然是失敗。所以不認、不認、還須認，前數天，特朗普終於承認拜登將在1月20日成為總統，但請留意他仍未承認落敗，在他口中（未必是心中），他是以大比例贏了選舉，只因拜登作弊而盜取了勝利。此說法仍然非常危險，他的「邪教信徒」仍可能在1月20日或之前繼續搞事，甚至進行恐怖活動。只希望今次美國FBI、各地警方和國土安全部，以至軍方都會作出較好的預備，以防再發生如上周，容許支持特朗普的暴徒再次攻陷國會（不少傳媒稱之為本土恐怖主義者），出現大量暴力事件，或甚至阻礙宣誓就職大典。

上周事件中，軍方嚴重失職，不知是受到命令，故意拖延派出國民警衛隊（National Guards），還是軍方自己太過敏感，不想重犯夏天被特朗普利用來鎮壓和平示威者的錯誤。無論如何，美國軍方已再次更加嚴重地被政治化，對全球最強大的超級強國而言，殊非好事。更可惜的是和平交接權力的超重要傳統，已被徹底破壞，特朗普更將是150年來，首位不出席新總統就職典禮的原總統。但事到如今，特朗普缺席應反而是好事。據報，五角大廈企圖亡羊補牢，已派遣到華盛頓戒備的國民警衛隊人數，比駐紮在伊拉克加阿富汗的總數還要多，實在有點諷刺！

安全準備是一回事，政治是另一回事。雖然近日連特朗普都被迫言不由衷表態遣責暴徒，且呼籲支持者保持克制和平（香港反對派政客連這一點都一直做不到），但事情怎可能這麼容易完結？前天我跟某美資大行在紐約的總策略師聊天，他明顯是個特朗普支持者，他情緒低落，表示因見今天美國分裂情况和暴力事件頻繁而痛心和擔憂（跟我對香港2019年情况感受雷同），但他預期即使1月20日就職典禮大致和平，拜登對共和黨人伸出橄欖枝，右翼保守派支持者仍必深深不忿，國家分裂情况未必能改善。他形容特朗普下台並不代表分裂的「The beginning of the end」，反而更似只是「The end of the beginning」！ 如他的說法反映真實情况，美國有排煩！

拜登宣誓就任總統概率仍最高

即使特朗普任期剩下的日子只有6天，但仍充滿變數：

（1）他完成任期，1月20日中午拜登宣誓就任成為第46任美國總統。這個場景的概率應該是最高的，50%以上吧。

（2）眾議院已投票通過要求副總統彭斯啟動憲法第25條修正案（Article 25），聯同過半數的內閣成員通過罷免總統法案，然後由副總統彭斯接任成為總統。但彭斯已表態拒絕，特朗普更自誇第25條修正案對他是零威脅，似乎暗示與他早前批評不忠（特朗普支持者在上周暴亂中，更高聲呼叫要殺害彭斯）的彭斯取得默契。所以我認為此發展的可能性不高，不到10%。

（3）另一可能性是特朗普辭職，這亦是我數年前已曾作出過的一個預測。以特朗普的性格，本來很難要求他辭職，因為這做法等於認錯和示弱。不過，即使近日的遣責暴力，也不可能是真心的，那麼為什麼他會願意講呢？出發點肯定不是愛國，較大可能性是他害怕未來的法律責任，搞得不好，最後不止他，連他的子女都可能因貪腐和煽動叛亂等嚴重罪名而入獄。

近日有記者問特朗普會否辭職，奇怪地他竟然沒有破口大罵，只拒絕回答。其實對他來說，以辭職換來彭斯的特赦，可能是最佳選擇。此做法亦可能是對國家，甚至拜登和彭斯自己的最佳結果，更有尼克遜的先例可援。

在國會暴亂發生前，我已詳細分析過特朗普下台後可能面對的法律問題，當時我仍不肯定司法部會否真的採取行動，因為雖然美國表面上是司法獨立，但當然在此等關乎總統的案件，仍必有政治考慮（天真的人請夢醒）。而且國會暴亂發生後，如特朗普不獲特赦，所有人肯定已毫無選擇，必須追究到底，入罪機會極高。

有人認為總統可能有權特赦自己，但此憲法解讀當然極具爭議性，亦從未發生過，所以可免則免。拜登當上總統後，當然也有特赦權，我也相信他想修補國家裂痕，本不介意放過特朗普。但不幸出現國會暴亂，死去5人且包括一位警員，令到拜登極難大方特赦特朗普。即使他肯，亦極難服眾和對其他民主黨人交代。

彭斯接任總統特赦特朗普 利爭下屆大選

剩下來最適合給予特赦的必定是彭斯。從他角度考慮，他也未必完全想做這個「醜人」，如輿論的「spin」控制得不好，他可能會變成眾矢之的，被指責為過兩三天的總統癮而出賣正義，令國家蒙羞。但其實韓國式對前總統的窮追猛打，確對國家沒什麼好處，反而早日埋葬過去往前望，對國家更有利。所以如PR做得好，「第46任總統」彭斯反而可能被形容對修補國家裂痕有功勞（那麼已印上拜登46的帽子和紀念品就有炒賣價值）。

我個人不太喜歡彭斯，亦覺得他太過接近特朗普，對他政治前途不利，但他自己肯定仍有政治野心。即使他只當兩天總統，他亦將永世被稱呼為總統先生，如他在2024年再度參選，此氣勢對他有極大幫助，更有機會取得共和黨提名。很大機會拜登將是一屆總統，如下屆民主黨提名人是副總統賀錦麗，那麼在辯論會上，記者們將稱呼彭斯為總統，賀錦麗則只是副總統，氣勢上彭斯已有優勢。

所以我認為特朗普辭職的機會仍存在，可能有兩三成之多。

更肯定的是，無論特朗普會否完成任期，國會對他前所未有的第二次彈劾程序已啟動，即使在他下台後，亦必繼續進行，且今次成功通過參議院的機會頗高。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已表示今次有可能支持彈劾，但仍等待詳細聆聽證據。如他支持，其他共和黨參議員亦或將支持，有可能達到三分之二的「超級多數票」要求。

共和黨棄特朗普 未嘗不是好事

既然到時特朗普已下台，為何仍要彈劾他？請留意彈劾並非法律程序，只是政治懲罰，可取消他的退休金、保安安排等，最重要一點是可阻止他捲土重來，被成功彈劾的政客，可被禁止參選任何公職。麥康奈爾和其他共和黨領袖已非常厭倦特朗普，亦可能再沒有利用價值，所以聯同twitter和facebook等社交平台，一齊把特朗普滅聲，未嘗不是好事。

特朗普年代已近落幕，那麼他到底能否通過我為他設下的測試？國以民為本，特朗普能否給予美國人希望，減少「絕望死亡」，人均壽命能否回升，是一個最公平、最重要，比GDP增長和失業率更實際的成敗標準。不幸答案是特朗普全盤失敗。他在2017年1月上台，但2017和2018年的美國人均壽命仍繼續下跌，到2019年，因對鴉片類藥物控制較嚴而終於遏止5連跌，但亦沒有反彈多少。

但到了2020年，COVID疫情抵達美國，完全暴露特朗普的無能、無知，甚至無恥，處理疫情徹底失敗，至今死亡人數已迫近非常恐怖的40萬。美國只佔全球人口約4%，但死亡人數竟接近全球的20%！對比1918年大流行，當時美國佔全球人口的5%，但死亡人數反而只佔全球的2%不到，遠比人口比例低。103年後的今天，科學昌明，今次的死亡率竟反而是人口比例的5倍，特朗普難辭其咎，故意反覆發放假消息（不用戴口罩）、假療方（注射消毒藥水），且鼓勵人群聚集，簡直形同謀殺！

疫情令美國人均壽命急降至77.48年

近月新納粹等極端分子，故意在網上發放有關COVID未有導致額外死亡的完全虛假消息，連一些愚蠢的香港暴徒都選擇相信！美國疾控中心（CDC）已公開解釋，當時數據只到10月，且不少死亡個案滯後，仍未計算在內，肯定2020年的總死亡人數將最少為330萬，比2019年高最少12%，約10%的額外死亡直接由COVID導致，其餘亦可能因COVID病人霸佔所有醫護資源，其他病人得不到適當護理而死。更重要的是額外死亡增加得最多的不是很多人誤解的老年人，而是年輕的25至44歲組別！

恐怖地，2020年美國人均壽命將急降1.13年，跌至77.48年！此數據背後更暴露美國不同種族面對嚴重歧視和不公的醜况。白人平均壽命下跌0.68年，但黑人下跌2.1年，即3倍白人的跌幅，拉丁裔更慘，下跌幅度高達3.05年！我估計拉丁裔較多非法移民，更難得到適當醫護照顧。

保護人民生命、安全和健康，是每個總統和政府的最首要責任。所以客觀而論，歷史給予特朗普總統的評分，肯定應該是F！

我曾指出過COVID疫情極可能成為中國名義GDP彎道超車，提前超越美國的催化劑。最近此觀點已幾成為共識，日本和美國的智庫都先後預測中國名義GDP將在2028年超越美國，比原來預期早了4至5年。我預測更快一點，可能在2025年已開始超越。

中國疫情受控快 沒甚影響人均壽命

但我最近才發現，中國人均壽命在2019年已升至77.3歲，去年中國疫情初時嚴重，但幸好控制得快和較成功防止第二、第三波，所以死亡人數較少，對今年人均壽命應沒甚影響，有機會繼續上升。

所以在遠比GDP更重要的人均壽命比較上，中國彎道超車的時間點更早，可能在今年已出現！

後記：2020年香港人均壽命估計約為84.89歲，全球最高，值得部分對香港百般不滿，對政府做的每一件事都充滿偏見，永遠只懂投訴的人牢牢記住，最好表示一點感恩。如政府提供的醫療服務不達到全球最高水平，沒有大量補貼，使到公共醫療服務近乎免費，有可能嗎？不會所有功勞又只屬香港市民，莫非自己在家土法治癌症？

（中環資產持有facebook的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

上 / 下一篇新聞

醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
兩月3新股採「橫線分配」
兩月3新股採「橫線分配」
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
信達生物敏華控股擬抽水共67億
信達生物敏華控股擬抽水共67億
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
李錄增持郵儲行 持股突破5％
李錄增持郵儲行 持股突破5％
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
招行去年多賺5% 達973億元人幣
招行去年多賺5% 達973億元人幣
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
WeLab Bank委任李家達為CEO
WeLab Bank委任李家達為CEO
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
增港星股票倉位 減少部署A股
增港星股票倉位 減少部署A股
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
Telegram擬發78億可換股債
Telegram擬發78億可換股債
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
劉思明：化肥股急升 可小注投機
劉思明：化肥股急升 可小注投機
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
盧楚仁：債息飈升 美元救星
盧楚仁：債息飈升 美元救星
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
雲海特色戶業主料損手16%離場
雲海特色戶業主料損手16%離場