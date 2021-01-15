周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水

這其中，過境客運和外訪旅遊是無得救，皆因港府就算想救，別的地方不准港人出入境，也是沒有辦法。最容易幫忙的，是飲食業，皆因零售不是市民的基本需求，飲食卻是，尤其是有些夜班工人，家中不開炊，晚上堂食，的確有其基本需要。

我的卑微願望，不過是把限聚令放寬到4人，堂食恢復至晚上10時，再加上「安心出行」，只要嚴格執行，令到食肆和食客不敢「博懵」，相信可以控制到風險。畢竟，就現時所知，大規模的感染群組，都是出於幾十人以上的聚會、惡劣的工作環境，或居住環境，4人吃飯的感染機會是很低的。

當然，4人限聚和延長堂食至10時，救不了瀕危的飲食業，但至少令他們可以吊鹽水，農曆新年後執笠的店舖沒那麼多，非但減少了經濟和失業壓力，更重要的，是和家人、朋友外食，真的是最有效的減壓方法，而這對壓力爆表的香港人實在太重要了。

長留劏房 易病更易瘋

但很可惜，政府非但沒這麼想，食物及衛生局長陳肇始甚至想進一步研究商場是否要提早關門，也許她沒想過，香港人不是人人像高官般住豪宅，在劏房長期逗留，非但更易染病，更會令人發瘋！

[周顯 投資二三事]