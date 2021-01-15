經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：債息飈升 美元救星

【明報專訊】美國10年期債息飈升再度成為金融市場熱話，一方面令美匯見底回升，另一方面債息美元同步升亦重創金價，反映了美債息已成為金匯市場走勢的重要指引。過去我教導入行的從業員又或者最近開班的學生，在分析以至投資路上均需要「擒賊先擒王」，要找到影響你投資產品的源頭，從而判斷這源頭的走勢，才可以判斷你投資產品的走勢。舉例說，投資油股或加元先要分析油價走勢，了解油價走勢才可判斷油股和加元的去向，炒賣黃金先要分析美匯走勢才可以判斷金價走勢。

要判斷美債息上升是否會延續成為趨勢，首先一定要了解債息上升背後的原因，從而判斷這些因素是短期因素，還是長期趨勢，這樣才可以判斷債息後市去向。

倘美元較強 金價再挫

我認為美國債息上升原因有3個。第一，首先要知道美國10年期債息不是最近才上升，它在去年8月4日開始見底並轉升，當日就是俄羅斯公布成功研發疫苗令避險情緒大幅降溫。一方面令債息見底回升，另一方面亦令金價見頂大跌。民主黨在1月6日取得餘下參議院兩席，並成功奪得參眾兩院控制權，市場樂觀氣氛進一步升溫，更導致當時債息由0.94厘急升至1.14厘。總的來說，避險情緒持續降溫是導致債息急升的主因， 故推斷在疫苗不斷接種及民主黨拜登全面執政後，會令樂觀情緒持續發酵，導致資金棄債投股令債價跌債息升。

第二，市場預期拜登上台後推出大規模刺激經濟措施令華府增加發債，令債價跌債息升。第三，芝商所的利率期貨顯示，有小量投資者開始炒作9月加息，令市場漸漸憧憬聯儲局有機會提早加息，導致債息率先向上。上述因素持續發酵下，保守估計美國10年期債息年內將會邁向1.5厘甚至兩年的高位1.94厘。若債息真的在年內全面走強，美元很大機會轉勢，金價就會進一步下跌。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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