經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：化肥股急升 可小注投機

【明報專訊】港股此起彼落，一方面新能源、物管、礦石股等調整，科網股則接力上漲，成為焦點。雖然5G概念股蠢蠢欲動，但似乎未能掀起炒風；化肥股急升，可小注投機。

恒指昨高開172點後偏軟，升幅曾收窄至44點，但很快重拾升軌，以近全日最高位收市，收報28,496點，升261點或0.93%；國指升1.02%。恒生中型股指數跌0.58%，小型股指則升1點近無升跌，整體表現一般。不過，大市成交持續暢旺，連續8日成交約2000億元或以上，昨成交2077億元，高於60天平均逾三成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率46比54，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為39比61，大市升跌參半，買盤動力稍強，但沽盤積極，有六成未能跟上恒指高於開市價呈陽燭收市，市况略為偏淡。

中資金融全線跌 整體沽壓小

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過四成下跌，家品及零售、環保及新能源、博彩及消閒跌約1.3%已經是最差，各行業有兩至四成股份上升。中資金融跌約1%，全線下跌，全面偏軟，但整體沽壓不大。上升行業中，科技器材升3.5%表現最強，但只有七成股份上升；農業及水務亦升逾3%，上升股份不足一成。軟件服務升近3%，有八成股份上升，升勢較為全面。

科網股向好，恒生科技指數昨升2.6%創新高，「ATM」阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及SaaS概念都受到追捧，微盟（2013）再創新高。不過，微盟今年以來不足半個月已累升四成，稍作調整有機會回試10天線約17元，縱使向好趨勢不變也待回調才吸納。另一邊廂，資金追落後股，5G概念有追捧，上周提到中興通訊（0763）升抵22元阻力位，觀乎其A股受制於37.6元人民幣阻力，以及長飛光纖（6869）的A股日前創新股，炒風似乎尚未捲起。

中海石油化學可小注投機

至於農業水務行業，升勢受到化肥股中化化肥（0297）、中海石油化學（3983）升逾9%帶動。中海石油化學上升動力強，但走勢波動；該股去年11月曾經由低位回升超過四成，之後高位回落，直到日前幾乎打回原形才告喘定，而近兩日急升已累漲三成半。不過，近兩日股價急升配合成交大增，形勢比去年11月大漲為佳，短線可小注投機；止蝕位可設於1.4元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中海石油化學 化肥 科技股

上 / 下一篇新聞

醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
兩月3新股採「橫線分配」
兩月3新股採「橫線分配」
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
信達生物敏華控股擬抽水共67億
信達生物敏華控股擬抽水共67億
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
李錄增持郵儲行 持股突破5％
李錄增持郵儲行 持股突破5％
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
招行去年多賺5% 達973億元人幣
招行去年多賺5% 達973億元人幣
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
WeLab Bank委任李家達為CEO
WeLab Bank委任李家達為CEO
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
增港星股票倉位 減少部署A股
增港星股票倉位 減少部署A股
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
Telegram擬發78億可換股債
Telegram擬發78億可換股債
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
盧楚仁：債息飈升 美元救星
盧楚仁：債息飈升 美元救星
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
雲海特色戶業主料損手16%離場
雲海特色戶業主料損手16%離場