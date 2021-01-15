盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂

從時間來看，上一升浪是由10月30日至11月25日，歷時19日，累積升幅近3000點。至於今輪升浪，由12月22日起計至今已有15日，與上一次只相差4日，累積升幅約2400點，較上一次少600點。但如果最終能夠回補上升裂口，恒指再升400點。屆時，與上一升浪的幅度差距收窄至大約200點，而時間上亦十分接近。假如歷史重演，相信在一星期內恒指會見頂，並且展開調整。初步技術支持可參考20天線，即是大約27,000點。

由於預期會有調整，因此實戰策略可採用「減三加一」的方法，意思是沽出3隻股份買入1隻，變相將投資組合的股份減少，但亦不會錯過買入具潛質的股份。近日不少股份見頂時都出現消耗性上升，反映上升動力有耗盡的迹象，因此對後市必須提高警覺；當中長城汽車（2333）是其中一個例子。

長汽上升動力有耗盡迹象

除此以外亦見不少細價股飈升，屬市場氣氛處於十分樂觀的現象。換言之，現時是人進我退的時候，應逐步鎖定利潤。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]