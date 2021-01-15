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2021年1月15日星期五
技術取勝
投資策略
醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
兩月3新股採「橫線分配」
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
信達生物敏華控股擬抽水共67億
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
李錄增持郵儲行 持股突破5％
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
招行去年多賺5% 達973億元人幣
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
WeLab Bank委任李家達為CEO
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
增港星股票倉位 減少部署A股
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
Telegram擬發78億可換股債
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
劉思明：化肥股急升 可小注投機
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
盧楚仁：債息飈升 美元救星
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
雲海特色戶業主料損手16%離場
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
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【明報專訊】京信通信上試下降軌2.7元（圖）
玖紙或上試13元關（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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