何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇

由於CEPA已經經過多次修訂，加上中港矛盾比10多年前嚴重得多，就算今天香港經歷前所未有的經濟困難，已經不會再有多少人會提出新版本的CEPA，這也是香港經濟坐困愁城的根本原因。

港過往成功源於自由開放

或許有人已經忘記香港的成功是源於自由開放。英國殖民地管治香港的時候就選擇香港作為自由港，自由港的意思是就算英國和其他國家開戰，香港仍然可以和敵對國家貿易。所以世界大戰時，德國和日本仍然可以在香港自由貿易，國際社會對香港自由經濟的信任是經過長年累月考驗。

我們不再爭取新一代CEPA，但其他國家已經完成更多類似的協議，比較多香港人會關注的是《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP），這個原本由東盟十國牽頭的貿易協定，擴展到更加大的經濟體系，包括中國內地、日本、韓國、澳洲及新西蘭共15個國家簽署，這已經是地球三分之一的人口和GDP，大於歐盟經濟總量。

筆者在新城電台經濟早餐的節目就訪問了香港中文大學經濟系莊太量教授，他對於RCEP的經濟效果給予了積極正面看法，日後這些國家貿易壁壘打破，雖然香港沒有參與其中，但作為貿易的中轉站，香港仍然可能受惠於轉口量增加。

事實上， RCEP只是一個簽署儀式，並不是真正開始執行。超過十個成員國家仍然要等待自己的國會討論和通過這個協議。當然，這是一個複雜和長期的政治過程，也可能會有一些變數出現。但總的來說，減少國家與國家之間的貿易壁壘，都是簡政便文的體驗。

貿易協議降交易成本 增經濟效益

經濟學上有所謂意大利粉效應，這是比喻國家與國家之間的貿易往來法規複雜，就好像意大利粉進食的時候互相交叠糾纏不清，形成商業和貿易的重重困難。而RCEP這類多邊協議，能夠減少交易成本，也能夠讓生產鏈可以在更加廣闊的區域進行。比如一部手機的晶片可以在韓國製造，外殼可以在柬埔寨生產，合併在泰國的工廠後，再廉價銷售往日本，所以並沒有參與RCEP的印度和美國，相信會在未來無法享受這些好處帶來的經濟效益。

香港現在應不應該爭取新一代版本的CEPA，也是能否讓香港經濟復蘇的關鍵一步。

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[何民傑 錢本善]