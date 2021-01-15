Telegram擬發78億可換股債

每年需耗資數億美元營運

Telegram發言人稱，各界人士不時就債務融資建議與Telegram接觸，現正評估不同選項，而在考慮不同方案時，會確保用戶私隱的原則。根據Telegram周二提供的數據，它在72小時內錄得2500萬下載量，迄今的每月活躍用戶超過5億人，相當於WhatsApp的四分之一。

Telegram的主要開支來自伺服器營運。該公司兩年前曾估計，2021年伺服器支出將增至2.2億美元。杜羅夫亦曾指出，Telegram每年需耗資數億美元營運。除此以外，Telegram亦面臨今年4月向首次代幣發行（ICO）的投資者歸還投資款項的期限。

Telegram從2018年起透過銷售代幣籌集資金，並透過此法集資逾17億美元。就在該公司的TON區塊鏈平台及Gram代幣準備在2019年10月底上線前，美國證交會（SEC）叫停相關計劃，並指控該公司違規銷售代幣。SEC認為ICO屬於證券發行，須向SEC申請，並提供披露文件。

創辦人杜羅夫 曾承諾永不售股

SEC最終允許Telegram保留17億美元融資額的30％，相當於約5.1億美元。投資者透露，杜羅夫退還了部分資金，暫未知尚有多少要在限期前退還。《The Information》表示，對陷入財困的Telegram來說，債權融資可能是最吸引的選項，可以提供資金直到該公司上市。若仿效其他科技企業的多重類別股權架構上市，杜羅夫將可維持對公司的控制權。

杜羅夫一直拒絕向外部投資者出售股份，理由是避免受股東左右。他曾向用戶提供「終身保證」，承諾永不出售Telegram。該公司的股東只有杜羅夫本人及其兄弟Nikolai。不過要維持經營的獨立性，Telegram需開始賺錢。去年底，杜羅夫宣布將於2021年在Telegram及其廣告平台提供付費功能，但強調不會以用戶數據推送廣告。

（綜合報道）

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