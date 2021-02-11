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美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點

【明報專訊】美國疫情加劇令當地防疫措施收緊，導致裁員增加，招聘活動減少。美國上周首次申領失業救濟人數增至接近100萬，較分析師預期高出20萬，創去年8月中以來單周最高的申領紀錄。不過投資者等待候任美國總統拜登在美東時間周四晚公布規模可能達到2萬億美元的經濟刺激計劃，內容或包括向美國成人發放2000美元援助金，因此市場對就業數據遜於預期反應不大。美股三大指數早段向上，道指升150點。

在截至1月9日當周，美國首次申領失業救濟人數為96.5萬，較對上一周的78.4萬大幅攀升，是3月底以來最大的按周升幅。在截至1月2日當周，持續申領人數增加了19.9萬，總數增至527萬。不過路透社表示，由於美國國會上月通過價值近9000億美元的新一輪救助方案，令美國政府可在3月中以前，持續發放每周300美元的失業救濟金，令重新申領的人數可能增加。

Affirm納斯達克掛牌升近1倍

疫情期間，美國科技股IPO持續火爆。踏入2021年以來的美國最大IPO——網上支付服務公司Affirm周三在納斯達克交易所掛牌，招股價為49美元，集資12億美元。該股首日收報每股97.24美元，飈升近1倍，市值達到236億美元，較去年9月對上一輪融資的50億美元估值大幅上升。Affirm昨早段股價升逾一成，高見114美元。

Affirm由PayPal共同創辦人Max Levchin於2012年所創，向網購消費者提供「先買貨、後付款」的分期償還服務。消費者通常毋須支付利息，而Affirm主要透過向商戶收費來賺取收入。受惠於疫情掀起的網購熱，Affirm在去年7至9月季度的收入達1.74億美元，按年增長98%。期內虧損1530萬美元，較前一年同期的3080萬美元虧損大幅收窄。該公司目前擁有超過620萬用戶，現正考慮是否成為持牌銀行。

除Levchin以外，Affirm的主要股東還包括PayPal聯合創辦人蒂爾（Peter Thiel）旗下的創始人基金（Founders Fund）、風投公司Khosla Ventures及Lightspeed Venture Funds，以及加拿大電商公司Shopify。

雲端儲存服務商Dropbox裁員11％

此外，美國二手貨品網上交易平台Poshmark的IPO定價，超出35至39美元區間上限，以每股42美元的招股價，集資約2.77億美元，周四在納斯達克全球精選市場上市，初步市值超過30億美元。疫情期間，創立10年的Poshmark首次在截至6月底的季度錄得盈利。

不過受疫情影響，美國雲端儲存服務商Dropbox逐漸轉向遙距工作，需要更少資源維持辦公室營運。該公司宣布將在全球裁員11％，預計約315名員工受影響。此外，去年由Alphabet加盟的Dropbox營運總監Olivia Nottebohm也將於2月5日離職。

（綜合報道）

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