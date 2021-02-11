美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點

在截至1月9日當周，美國首次申領失業救濟人數為96.5萬，較對上一周的78.4萬大幅攀升，是3月底以來最大的按周升幅。在截至1月2日當周，持續申領人數增加了19.9萬，總數增至527萬。不過路透社表示，由於美國國會上月通過價值近9000億美元的新一輪救助方案，令美國政府可在3月中以前，持續發放每周300美元的失業救濟金，令重新申領的人數可能增加。

Affirm納斯達克掛牌升近1倍

疫情期間，美國科技股IPO持續火爆。踏入2021年以來的美國最大IPO——網上支付服務公司Affirm周三在納斯達克交易所掛牌，招股價為49美元，集資12億美元。該股首日收報每股97.24美元，飈升近1倍，市值達到236億美元，較去年9月對上一輪融資的50億美元估值大幅上升。Affirm昨早段股價升逾一成，高見114美元。

Affirm由PayPal共同創辦人Max Levchin於2012年所創，向網購消費者提供「先買貨、後付款」的分期償還服務。消費者通常毋須支付利息，而Affirm主要透過向商戶收費來賺取收入。受惠於疫情掀起的網購熱，Affirm在去年7至9月季度的收入達1.74億美元，按年增長98%。期內虧損1530萬美元，較前一年同期的3080萬美元虧損大幅收窄。該公司目前擁有超過620萬用戶，現正考慮是否成為持牌銀行。

除Levchin以外，Affirm的主要股東還包括PayPal聯合創辦人蒂爾（Peter Thiel）旗下的創始人基金（Founders Fund）、風投公司Khosla Ventures及Lightspeed Venture Funds，以及加拿大電商公司Shopify。

雲端儲存服務商Dropbox裁員11％

此外，美國二手貨品網上交易平台Poshmark的IPO定價，超出35至39美元區間上限，以每股42美元的招股價，集資約2.77億美元，周四在納斯達克全球精選市場上市，初步市值超過30億美元。疫情期間，創立10年的Poshmark首次在截至6月底的季度錄得盈利。

不過受疫情影響，美國雲端儲存服務商Dropbox逐漸轉向遙距工作，需要更少資源維持辦公室營運。該公司宣布將在全球裁員11％，預計約315名員工受影響。此外，去年由Alphabet加盟的Dropbox營運總監Olivia Nottebohm也將於2月5日離職。

（綜合報道）

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