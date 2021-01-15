經濟
2020/21回顧與前瞻

增港星股票倉位 減少部署A股

【明報專訊】對於今年的市場配置，普信亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷表示，看好亞太區市場，因為區內市場對新冠病毒疫情的控制較有效，更容易擺脫疫情影響。她指該行資產組合經理開始增加香港和新加坡將來可受惠環球經濟、貿易和旅遊重開的股票倉位，保持台灣和韓國科技股的持倉，不過中國A股估值在去年底拉升，因此減少相關部署。

沈文婷稱，亞太地區的本地消費有增長，環球貿易正在恢復，帶動經濟或開始再次擴張，亞股估值相對全球市場合理，同時可受惠盈利增長和寬鬆貨幣政策。除香港和新加坡，該行認為印度股市經過疫情急跌後，估值開始合理，印度結構增長高，可帶來吸引的風險回報。

普信亞洲（日本除外）股票策略基金經理Anh Lu表示對亞股看法積極，該行偏好行業龍頭，可從疫情中增加市佔率，同時偏好資本結構較佳的公司，可抵禦較長的不景氣環境。

去年聯儲局大幅量化寬鬆，美匯指數今年初曾跌穿90點，創近3年低位。普信多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指出，美元可能會持續疲弱，將對美國以外的股票有利。他建議，投資者可以將投資組合逐漸轉移至向新興市場，新興市場的科技股不止較美股市場有更多機遇，更有助投資者在不減少在科技股比重下，分散投資美股的風險。

[2020/21回顧與前瞻]

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