增港星股票倉位 減少部署A股

沈文婷稱，亞太地區的本地消費有增長，環球貿易正在恢復，帶動經濟或開始再次擴張，亞股估值相對全球市場合理，同時可受惠盈利增長和寬鬆貨幣政策。除香港和新加坡，該行認為印度股市經過疫情急跌後，估值開始合理，印度結構增長高，可帶來吸引的風險回報。

普信亞洲（日本除外）股票策略基金經理Anh Lu表示對亞股看法積極，該行偏好行業龍頭，可從疫情中增加市佔率，同時偏好資本結構較佳的公司，可抵禦較長的不景氣環境。

去年聯儲局大幅量化寬鬆，美匯指數今年初曾跌穿90點，創近3年低位。普信多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指出，美元可能會持續疲弱，將對美國以外的股票有利。他建議，投資者可以將投資組合逐漸轉移至向新興市場，新興市場的科技股不止較美股市場有更多機遇，更有助投資者在不減少在科技股比重下，分散投資美股的風險。

[2020/21回顧與前瞻]