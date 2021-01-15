普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫

明報記者 歐陽偉昉

沈文婷指出，雖然電商、數碼銀行、遙距醫療等行業受惠於數碼化，估值已升至具挑戰性水平，但相信估值可以維持。電商佔整體零售佔比在去年急速增長，顯示受惠疫情加速增長，但過去增長的趨勢在疫前本已經存在，即使疫情過後，趨勢仍然會存在。另外，目前網上消費的滲透仍然相對低，意味這些公司市佔率仍可因數碼化趨勢繼續增長。相反，暫時受惠疫情的公司，例如資訊工具設備、家電等公司，消費者已在去年提前花費相關支出，因此部分收入增長會在今年下半年和明年放緩，而且它估值現時已在高位，較不看好。

去年受壓 價值股今年料跑贏增長股

總結今年美股展望，沈文婷維持積極看法，因為今年疫苗開始接種，企業可受惠持續的需求和盈利反彈，同時預期美國政府會繼續推出財政和貨幣政策振興經濟。疫後復蘇主題下，去年受疫情影響下跌的價值股，今年表現會跑贏以科技股為首的增長股，不過長遠而言，增長股受惠經濟增長減弱、息率低企和創新能力，表現會跑贏價值股。

普信今年看好旅遊、航空、工業和銀行股，可受惠於疫後需求增長，而這些行業升幅，已在去年11月開始跑贏整體美股（見圖）。

普信亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec表示，鑑於疫苗研發已取得進展，正密切留意資金從增長型股大舉轉向價值型股的可能性。但他警告，疫苗的研發之路不會一帆風順，隨着疫情每况愈下，各國已重新實施封鎖措施，因此建議投資者應繼續分散投資於增長型股及價值型股。展望今年，該行認為投資者應在小型股、高收益股及新興市場股票中物色相對廉宜的周期股。

[2020/21回顧與前瞻]