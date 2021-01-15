中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高

對美順差3169億美元 年增7.1%

海關總署新聞發言人、統計分析司長李魁文稱，疫情下出口仍錄升幅，主要因為防疫物資和宅經濟產品推動出口增長。包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品等出口合計增31%，拉動出口1.9個百分點；手提電腦、平板電腦等合計增22.1%，拉動出口1.3個百分點；兩者已合共貢獻出口增長的3.2個百分點。

進口按年下跌0.2%

而貿易順差的擴大，因2020年的出口強，進口弱。中海晟融首席經濟學家張一解釋，一來疫情控制差異使中國的供應能力比國外恢復快，而國外供應能力不足也影響了進口；二來，疫情衝擊下大宗商品價格低迷，一定程度上壓低了進口金額。

展望2021年外貿表現，中原銀行首席經濟學家王軍認為，考慮到全球疫情可望因疫苗而逐漸消退，各國生產能力逐漸修復，加上全球經濟觸底回升和人民幣的持續升值，這些因素將會刺激進口明顯反彈，順差顯著收窄。