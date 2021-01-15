經濟

迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長

【明報專訊】UNIQLO、GU母企迅銷（6288）公布，截至2020年11月底止，首財季純利703.81億日圓，按年跌0.75%；收益為6197億日圓，按年下跌0.6%，經營溢利錄得1130億日圓，按年增長23.3%，每股盈利為689.29日圓。

集團表示，由於日本及大中華區UNIQLO業務的經營溢利大升，GU亦錄得增長，令整體收益下跌但溢利上升，惟東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區的UNIQLO業務則受疫情嚴重影響，收益及經營溢利雙雙大跌。

首財季純利703億日圓

日本UNIQLO首財季收益按年升8.9%至2538億日圓，經營溢利為600億日圓，按年增長55.8%；同店銷售淨額按年增長7.3%。集團表示，家居服等家居品及秋冬商品銷情強勁，AIRism口罩亦帶來收益貢獻。海外UNIQLO期內收益2606億日圓，按年跌7.2%；經營溢利為414億日圓，按年增長9.5%，主因大中華地區溢利大升，以及韓國業績轉虧為盈所致。

另外，GU期內收益為765億日圓，按年增長4.9%；經營溢利為136億日圓，按年增長9.9%；全球品牌分部收益為280億日圓，按年下降22.3%，經營虧損為2億日圓。集團全年業績預測維持不變，料全年收入升9.5%至2.2萬億日圓；純利1650億日圓，按年增82.6%；每股股息480日圓，包括中期及期末派息各240日圓。

上 / 下一篇新聞

醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億
兩月3新股採「橫線分配」
兩月3新股採「橫線分配」
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
美擱置制裁騰訊阿里 科指新高
信達生物敏華控股擬抽水共67億
信達生物敏華控股擬抽水共67億
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱
李錄增持郵儲行 持股突破5％
李錄增持郵儲行 持股突破5％
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
中國2020年出口增4% 對美順差歷史次高
招行去年多賺5% 達973億元人幣
招行去年多賺5% 達973億元人幣
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
德昌第3季營業額升18% 全年料持平
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
阿里巴巴發債籌80億美元傳延誤
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
中國證券協會約談12家涉低價競爭券商
WeLab Bank委任李家達為CEO
WeLab Bank委任李家達為CEO
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
普信：疫後時代辨清長線贏家 電商受惠持續數碼化 設備股利好較短暫
增港星股票倉位 減少部署A股
增港星股票倉位 減少部署A股
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
美首申失業救濟見5月新高 憧憬拜登刺激計劃 道指早段揚150點
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
德去年GDP收縮5％ 逾10年最差
Telegram擬發78億可換股債
Telegram擬發78億可換股債
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
張兆聰：市寬擴闊 落後股見出頭天
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
何民傑：RCEP如新CEPA 助港經濟復蘇
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
技術取勝：銀娛57.5元料有承接
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
盧駿匡：如歷史重演 恒指或一星期內見頂
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
華為小公主姚安娜殺入娛樂圈
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
出任非凡中國非執董 GUESS前CEO同李寧親上加親
劉思明：化肥股急升 可小注投機
劉思明：化肥股急升 可小注投機
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
周顯：寬限聚令 助飲食業吊鹽水
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
譚新強：中國人均壽命將率先彎道超車
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
湯文亮：政府出售公屋 反令租戶露宿街頭
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
多倫多供應減 代理料今年樓價升6% 為子女教育移居加拿大港人增
盧楚仁：債息飈升 美元救星
盧楚仁：債息飈升 美元救星
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
LP10撼MONACO 兩盤收近3400票 九倉山頂豪宅料今上樓書 下周預約睇樓
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
話你知：新界3個全新盤372伙 本月伺機出擊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
中洲火炭地盤變身3D畫廊
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
鄧成波4億蝕沽西貢巨舖
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
世邦魏理仕：舖租全年看跌一成
雲海特色戶業主料損手16%離場
雲海特色戶業主料損手16%離場