迅銷首季純利跌0.75% 大中華區有增長

集團表示，由於日本及大中華區UNIQLO業務的經營溢利大升，GU亦錄得增長，令整體收益下跌但溢利上升，惟東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區的UNIQLO業務則受疫情嚴重影響，收益及經營溢利雙雙大跌。

首財季純利703億日圓

日本UNIQLO首財季收益按年升8.9%至2538億日圓，經營溢利為600億日圓，按年增長55.8%；同店銷售淨額按年增長7.3%。集團表示，家居服等家居品及秋冬商品銷情強勁，AIRism口罩亦帶來收益貢獻。海外UNIQLO期內收益2606億日圓，按年跌7.2%；經營溢利為414億日圓，按年增長9.5%，主因大中華地區溢利大升，以及韓國業績轉虧為盈所致。

另外，GU期內收益為765億日圓，按年增長4.9%；經營溢利為136億日圓，按年增長9.9%；全球品牌分部收益為280億日圓，按年下降22.3%，經營虧損為2億日圓。集團全年業績預測維持不變，料全年收入升9.5%至2.2萬億日圓；純利1650億日圓，按年增82.6%；每股股息480日圓，包括中期及期末派息各240日圓。