台積電第4季業績創新高 5納米晶片需求勁 今年資本開支大增

明報記者 陳麗歡

台積電昨日在台股價跌2.15%，但其ADR（美國預託證券）昨晚早段卻大升6%。

台積電表示，今年全年資本支出將達250億至280億美元，遠高於市場預計的220億美元。較去年全年資本支出172億美元，增加45%至62%。集團財務總監黃仁昭表示，基於先進製程與特殊製程技術發展，以及客戶的需求增長，上調今年全年資本支出，當中包括於美國亞利桑納州的新廠資本支出，以及80%的大部分資金將用於3納米晶片、5納米晶片及7納米晶片等先進製程。集團董事長劉德音則稱，去年高效能運算需求加入，以及智能電話季節因素影響和緩，5納米晶片需求強勁，因此大幅上調今年資本支出。

毛利率升至54%

以美元計，上季台積電的毛利率達54%，營業利益率為43.5%，分別按年升3.8及4.3個百分點。台積電預計今年首季毛利率介乎於50.5%至52.5%之間，將按季下滑。黃仁昭解釋，主要基於產能利用率下降和新台幣強勢等因素，但他續指出，集團的產能利用率仍將處於高水平的狀態。至於首季收入預測，將介乎於127億美元至130億美元，營業利益率預計於39.5%至41.5%之間。

財務總監：受惠5G智能電話推出

市場對蘋果新5G iPhone反應熱烈，帶動台積電的訂單增加，令季內收入大增。若按製程劃分收入，季內5納米晶片收入佔比大增，達20%（見圖），按季增加12個百分點。7納米和16納米晶片收入佔比，分別達29%和13%。黃仁昭表示，季內收入主要受惠於5G智能電話的推出。

若按晶片應用劃分，季內增長動力主要來自車用產品，收入按季升29%。其次為消費電子產品按季升27%。其三為智能電話按季升13%。

車用晶片產品收入按季大增29%

集團總裁魏哲家表示，車用半導體需求季內開始復蘇，以及近期車用晶片缺貨情况嚴重，將持續與客戶密切合作，以期紓解車用晶片缺貨情况。黃仁昭更預計，今年第一季高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫，以及智能電話的季節性影響略為和緩等因素，需求將持續帶動業績增長。