經濟

李錄增持郵儲行 持股突破5％

【明報專訊】曾牽線股神巴菲特投資比亞迪（1211）的前學運人士李錄（圖）入股郵儲行（1658）。港交所股權披露顯示，李錄創辦的對冲基金喜馬拉雅資本，於上月18日，以每股4.2279元增持郵儲行1326.2萬股股份，涉及總額5607.04萬元，令其持股增至10.06億股或5.06%，達到需要披露的5%以上水平。

由於沒有披露李錄此前買入郵儲行股份的作價，因此未知其投資總成本。但郵儲行的股價自其增持當日起，已累升13.5%。若單以其今次增持的部分計算，該筆交易帳面已賺13.3%。郵儲行昨日收報4.79元，李錄手上的郵儲行股份，總市值約為48.2億元。

前學運領袖 轉型「中國巴菲特」

李錄是1989年六四事件21名被通緝的學生領袖之一，後秘密逃往法國，最後抵達美國，並在哥倫比亞大學完成修讀經濟學、法律及工商管理的學位，畢業後創辦喜馬拉雅資本，並認識了巴菲特的副手芒格。2008年，他向巴菲特推介入股比亞迪，使巴菲特獲得豐厚回報，一舉成名，李錄更一度被傳有機會成為巴菲特的接班人之一，但後來李錄表示沒有此意。

2010年，李錄隨巴菲特訪問中國，是六四事件後首名被通緝後卻可以赴內地並進行公開活動的學運領袖，甚至之後還成功開通個人微博，但主要發表投資心得。

內地輿論亦將李錄定性為投資界人物，冠以「中國巴菲特」之稱，但對其學運領袖身分絕口不提。

相關字詞﹕巴菲特 郵儲行 李祿

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