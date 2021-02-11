英媒：渣打物色CEO接班人 顧世民大熱

洪丕正入圍 呼聲未最高

該集團將於2月25日公布全年業績，其發言人對行政總裁報道的相關消息不予置評。渣打現任行政總裁溫拓思，曾經在摩根大通任職，並自2015年起任職至今，在他任職期間，渣打需要着手收縮資產負債表及管控風險，渣打的股價期間更大跌一半，不再為「紅底股」。市場曾經流傳，一旦溫拓思離開，渣打主席有考慮對外延攬人選，董事會亦已經推動正常的打探及遴選程序。

不過，據《金融時報》報道引述消息稱，現時渣打內部常駐新加坡的顧世民，為接替溫拓思的大熱門人選。

顧世民自2016年離開匯豐後轉職渣打，其負責的交易及顧問部門去年在新冠病毒疫情期間，錄得的交易收入在去年波動市中大升24%至32億美元，表現出色，因此有助他提升「身價」，跑贏另一潛在人選洪丕正。同時亦有消息醞釀及流傳，渣打早有意擢升顧世民為副行政總裁，顧世民亦在此前接受擔任面向公眾高職前所需的培訓。若然顧世民升任集團行政總裁職務，他未來或會由新加坡調回倫敦總部。顧世民的競爭對手，據稱曾經還包括負責東南亞和南亞業務的徐仲薇，但是她自今年初被任命為消費者、私人和企業銀行業務主管後，她就不再角逐。