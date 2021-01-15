美擱置制裁騰訊阿里 科指新高

美商務部將中海油納入制裁名單

相關消息最先由《華爾街日報》報道，其引述消息人士稱，美國國務院及國防部均認為要把上述3家互聯網公司，列入與中國解放軍有關連的黑名單中，並要求美國投資者要沽出相關證券產品。然而，梅努欽持反對意見，認為一旦把上述三者列入投資禁令，會對市場構成龐大的不穩定及造成經濟上的影響。在他反對下，特朗普政府擱置了這項計劃。儘管如此，華府仍計劃在本周於黑名單中新增9家中資企業。

路透社表示，決定擱置將中國科技巨頭納入投資禁令的計劃，對華府中的對華鷹派是一個打擊，他們一直在尋求在即將卸任的總統特朗普於1月20日任期結束前，鞏固其對中國的強硬政策。

騰訊、阿里昨日均升5%，百度在美股盤前升1.5%。其他科技股方面，美團（3690）亦升5%，受制裁的中芯國際（0981）再反彈7.4%，帶領科指昨日升2.6%或225點至8895點再破頂。科指當中以微盟（2013）升幅最大，達7.8%。

指監管風險小 大摩籲增持騰訊

美國商務部昨晚表示，中海油（0883）和北京天驕威脅國家安全，把中海油加入實體清單，以及北京天驕納入軍事最終用戶清單。此前，美國財政部已將中海油納入投資禁令名單中。

昨日中海油再漲6.2%，另藥明生物（2269）亦升6%，中移動（0941）及聯通（0762）均升2.6%，帶動恒指收報28,496點，升261點。國指升114點至11,299點。全日主板成交2077億元。北水再淨買入146.34億元，騰訊佔當中的57.3億元。摩根士丹利的報告指出，騰訊的網遊及廣告業務可繼續成為催化劑，且面臨監管風險相對較小，重申其對騰訊「增持」的評級及650元目標價。

早前熱炒的汽車股及家電股亦見回吐，長城（2333）及比亞迪（1211）分別跌6%及3%，創科（0669）跌5.7%。早前屢創新高的A股亦回落，上證綜指昨日跌0.91%至3565點，滬深300指數跌1.93%至5470點。