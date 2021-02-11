醫渡膺雙料新股王 暗盤升1.2倍 一手帳賺近3300元 逾117萬人認購凍資6700億

明報記者 馬迪帆

認購人數及凍資金額俱稱冠的醫渡科技（見表2），其公開發售超購1633倍，國際配售超購32倍。一手中籤率20%，認購200手才可穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾4.4萬名，其中有462名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約2.09億元，每人獲分配65手。按耀才暗盤價計，每人帳賺約22萬元。

大股東宮盈盈持股值逾240億

港股再度造就內地億萬富豪，醫渡科技創始人兼大股東宮盈盈持股約3.99億股，按昨日價格計算，帳面價值高達240.3億元。宮盈盈此前為投行分析師，曾任職於瑞信、德意志銀行等，曾創立一隻私募基金。其丈夫徐濟銘為公司聯合創始人，名下並未直接持有股份。徐曾任職阿里、百度等，現時任公司高級副總裁。

今日還有4隻股份掛牌，包括同樣熱購、極難中籤的的內地汽車媒體網站網上車市（1490）。該股公開發售超購1274倍，一手中籤率低至0.43%，認購250手才穩中一手。即使認購「頂頭槌飛」，每人也僅獲分配9手或10手。該股昨日於各暗盤升四成至五成不等，於輝立暗盤收報1.73元，升40.7%，每手賺2000元。

稻草熊V彈升三成

此外，以內地明星劉詩詩、趙麗穎為股東的影視股稻草熊（2125），昨日暗盤開市意外錄得下跌，最低曾見5.61元，跌逾4%。惟收市前突抽升，於各暗盤至少升三成，以輝立暗盤計，升36%，每手賺2120元。

稻草熊有逾31萬人認購，超購逾400倍，每手中籤率僅6%。其他新股方面，昨日起招股的星河控股旗下商業物管股星盛商業管理（6668），首日於5家券商孖展錄得81.9億元，暫時超購83倍。

快手傳下周一路演

此外，據報內地短視頻平台快手來港上市快將成事。內媒騰訊新聞昨日報道，預料快手下周一（18日）正式路演，或於2月初掛牌。報道稱，快手已與部分機構投資者做了上市前路演，公司股份大受追捧，中小規模的基金甚至少有機會參與認購。快手於去年11月提交上市申請，擬以同股不同權（WVR）架構上市，聯席保薦人為大摩、美銀證券及華興資本。早前外媒報道，快手上市時估值或達500億美元（約為3900億港元）。

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