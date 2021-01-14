籲推「標準地價」 誘工廈農地業主轉發展商廈住宅

香港測量師學會指出，修改地契條款或換地曾經是本港住宅土地供應的主要來源之一，但自2000年以來，通過這途徑所提供的住宅單位數量明顯下降，發展商對需補地價的發展項目的興趣亦已下滑，地政總署和發展商就補地價金額的分歧是主要原因之一。

由港府為補地價開價 省磋商時間

作為香港測量師學會資深會員的陳超國指出，所謂的「標準地價」或「標準金額」，是指港府主動就某區工廈轉商廈用途開出每方呎的補地價金額，符合資格的業主只要接受此金額，便可將持有的全幢工廈改作商廈發展用途，解決過去雙方須長時間磋商的問題。

雖然《施政報告》僅提及在活化工廈進程上推出「標準金額」，惟陳超國認為，假如有關計劃推展順利，加上城規會亦放寬工廈或農地改規劃作住宅用途，「標準金額」制度亦可應用於工廈或農地轉住宅，並在全港18區廣泛推行，從此大幅增加住宅土地供應，「是次《施政報告》的建議是以工廈轉寫字樓用途為主，亦不排除有部分工廈可轉做住宅，這亦只是先行先試而己，如果行得通的話，新界農地亦可以同樣方式補地價轉作住宅，那便可以釋放大量農地作住宅用途」。

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