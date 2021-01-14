籌謀北上發展 拆解內地灣區9大城市特點

廣州：「中國製造2025」示範城市

廣州被視為大灣區的增長核心，亦為「中國製造2025」的試點示範城市。優先發展產業包括製造、科技、現代服務、航運及貿易等。政策方面，主要吸納高層次人才，並且為創業、金融、醫學、人工智能等領域的專業人士提供相關計劃或優惠政策。

肇慶：連接大西南樞紐城市

肇慶市主要以第二產業（工業及建築）和第三產業（服務業）為重心，平均一年接待48萬人次遊客。未來該區定位為大灣區連接大西南的樞紐城市，有望引進更多裝備製造、新型電子信息的人才。

佛山：大灣區西部航空樞紐

佛山一直以製造業包括各類型家庭電器、電子設備，以及金屬材料、紡織服裝等為主要產業，該區的生產總值位居於廣州及深圳之後。在大灣區建設下，佛山將會定位為製造業創新中心及大灣區西部航空樞紐，主要發展產業包括製造、航空及物流，並吸納企業人才及培育青年企業家發展。

江門：大灣區西部樞紐城市

近日江門其中一個樓盤「世茂碧海銀湖」備受熱烈討論，其附有溫泉的別墅受不少人視為退休安樂窩。該區經濟產業較少，農業方面主要種植稻田、甘蔗等。工業方面為全國最大紡織服裝、皮革產品製造地，未來將視為大灣區西部樞紐城市。

惠州：打造「創新創業之城」

雖然惠州是不少港人的家鄉，不過並非太多人熟悉該區的經濟發展，事實上惠州亦是工業城市之一，其工業生產佔國內生產總值近半，除此之外，當地氣候溫和及雨量充足，是廣東省食物生產基地之一，主要農作物包括有粟米、薯仔、荔枝及年桔等。另外，該區有11個旅遊景區，每年接載旅客量超過1000萬人次。未來該區目標成為科技成果轉化高地，有望吸引科技人才及科創團隊進駐，打造成「創新創業之城」。

東莞：轉型創業發展中心

東莞被視為「廣東四小虎」之一，過去有許多世界各地的知名企業包括三星電子、諾基亞、玖龍紙業(2689)等都在此設廠。未來會繼續以先進製造業中心為主要定位，會着重於培育相關技能人才，同時亦逐步轉型為創業發展中心，鼓勵海外專家進駐。

深圳：全球科技產業創新中心

去年國家主席習近平南下時發言指出，深圳會成為中國經濟升級和加強創新的實驗場，有分析指中央或想利用深圳減低香港的重要性。該區被定為全球科技產業創新中心，優先發展行業包括有科技、貿易、生物等，以吸引環球各行各業的人才為主。

中山：朝製造業基地發展

中山又稱為廣東的「魚米之鄉」，並以農業、淡水漁業及畜牧業為重心。與東莞非常類似，其他重要產業包括工業及旅遊業；工業方面，一些知名中國品牌都在中山設廠，包括潔柔衛生紙等。未來中山會朝着世界級先進製造業基地為目標，主要發展產業包括製造業及文化產業，招攬各類型人才。

珠海：國家知識產權示範城市

隨着港珠澳大橋落成，珠海成為唯一內地連接香港與澳門的城市。除了交通便利，該市在過去孕育出不少知名企業如格力集團、金山軟件(3888)等，未來將會成為大灣區創新高地，以及國家知識產權示範城市，並會通過立法，保障知識產權及人才。

明報記者 黃清瑤

[活在灣區]