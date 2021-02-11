嘉湖2房九七貨485萬沽 24年升值九成

【明報專訊】農曆新年尚有不足一個月將至，二手市場近日交投持續暢旺，其中九七炒家樂園的天水圍嘉湖山莊，本月上半月已錄約23宗成交，較上月同期增逾六成，更錄得九七貨易手勁賺離場個案。中原副分區營業經理葉浩麟稱，嘉湖山莊景湖居7座低層F室，實用442方呎，2房間隔，由於單位保養不俗，吸引外區上車客洽購，並以485萬元承接，實呎10,973元，屬市價水平。原業主於1997年5月以258萬元買入單位，持貨近24年才轉售，帳面獲利227萬元或88%。
峻巒業主反價8萬 2房688萬易手
另外，市場亦現零星業主反價成交個案。Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗峻巒10B座中層D室，實用530方呎，2房間隔，望山景，單位原叫價680萬元，近日獲買家同意購入，但業主因有感市場成交轉旺，最終在簽臨約前反價8萬元，以688萬元售出，實呎約12981元。原業主2016年550萬元一手購入單位，帳面獲利138萬元或25%。
One Eighty開放式戶月租失守萬元
租賃市場方面，由去年底至農曆新年前，傳統上屬於租賃淡季，租金亦出現回落。美聯營業經理陳俊傑指，筲箕灣One Eighty中層B室，實用164方呎，開放式間隔，新近以9900元租出，呎租約60元，為屋苑月租首次跌穿1萬元水平。陳指，業主去年7月以約402.9萬元購入單位，現租金回報約2.9厘。不過，西灣河柏匯則錄得新高租金成交，陳指，屋苑低層F室，實用211方呎，開放式間隔，因連全屋家具，獲租客以12,800元承租，呎租約61元，為屋苑同類單位新高。單位業主2016年395萬元購入物業，現租金回報約3.9厘水平。