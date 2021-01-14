美聯：有業主二折短租核心區舖予花農

【明報專訊】疫情反覆，政府日前宣布取消今年年宵市場，令不少花農大失預算。美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，不少業主亦表示願意與花農共渡時艱，以市價租金二折至三折起租，以達至雙贏局面。他續指，尖沙嘴彌敦道184A至188號有利大廈地下A舖、I舖及1樓C及D舖，合共3000方呎，據悉已丟吉一年，業主以月租18萬元放租，現歡迎花農出價短租作售賣年花。黃氏續指，上述商舖位處核心地段，坐擁一定人流，預料較在公共屋邨擺放檔位售年花，營商效果更佳。
鄧成波家族4100萬沽沙咀道地舖
另市場消息指，由鄧成波家族持有的荃灣沙咀道105至129號好運唐樓地下4至7號舖，面積約3000方呎，早前以5000萬元放售，議價後以4100萬元易手，減價900萬元或18%，呎價1.37萬元。據悉，商舖現由酒吧以月租12.6萬元承租，租期至2022年7月，即買家可享租金回報3.7厘。鄧氏家族2010年12月2600萬元購入，帳面獲利1500萬元或58%。
嗇色園4800萬購新蒲崗全層商廈
此外，土地註冊處顯示，新蒲崗匯達商業中心20樓全層，面積6487方呎，本月初以4800萬元易手，呎價7399元，買家為宗教慈善團體嗇色園。原業主2008年3月6464萬元向恒地（0012）購入19、20樓及4個車位。代理透露，原業主是次只售出其中一層物業，另一層則作自用。