美聯：有業主二折短租核心區舖予花農

鄧成波家族4100萬沽沙咀道地舖

另市場消息指，由鄧成波家族持有的荃灣沙咀道105至129號好運唐樓地下4至7號舖，面積約3000方呎，早前以5000萬元放售，議價後以4100萬元易手，減價900萬元或18%，呎價1.37萬元。據悉，商舖現由酒吧以月租12.6萬元承租，租期至2022年7月，即買家可享租金回報3.7厘。鄧氏家族2010年12月2600萬元購入，帳面獲利1500萬元或58%。

嗇色園4800萬購新蒲崗全層商廈

此外，土地註冊處顯示，新蒲崗匯達商業中心20樓全層，面積6487方呎，本月初以4800萬元易手，呎價7399元，買家為宗教慈善團體嗇色園。原業主2008年3月6464萬元向恒地（0012）購入19、20樓及4個車位。代理透露，原業主是次只售出其中一層物業，另一層則作自用。