豐樹逾8億奪粉嶺工業地 呎價3750元

貴兩年前億京同區地4%

除新加坡楓樹產業外，有份入標競投上述地皮的發展商，還包括長實（1113）、新意網（1686）、信置（0083）、嘉華（0173）、佳明（1271）、建業實業（0216）及億京。翻查資料，豐樹產業對上一幅投得的官地，要追溯至2014年1月，以37.69億元投得觀塘恆業街、偉業街與觀塘道交界的商業地皮，現已發展為豐樹中心，當時每呎樓面地價5708元，曾一度為每方呎樓面地價最貴的東九商業官地。

萊坊執行董事林浩文稱，中標價比預期為低，但仍屬合理水平。疫情下物流相關行業持續受惠，而該基金在亞洲區內亦有多項物流資產，預計是次投得的地皮將作物流發展，不僅能產生協同效應及提升資產價值，同時亦反映對物流業信心。他預計，連同地價在內，整個項目總投資額約16億至18億元，長線租金回報約4至5厘。

測量師料項目投資額約18億

上述地皮位於粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界，地皮面積約4.34萬方呎，最高可建樓面約21.7萬方呎，可作倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心等用途。據賣地章程顯示，中標者須提供設有122個車位的公眾停車場，而有關面積並不納入可建總樓面面積計算。整個發展項目雖然可分拆出售，但公眾停車場部分則需整個出售。