經濟

香港地產

MONACO周日首輪賣145伙

【明報專訊】新盤戰開鑼，5個新盤將於本周末兩天開展銷售(16、17日)，共涉298伙；其中今年首個開售全新盤、會德豐地產啟德MONACO，周日(17日)首輪發售145伙，以樓盤過去5日累收逾2500張票計超額16倍。對項目已公布200伙開價，但只發售當中145伙，會德豐地產常務董事黃光耀解釋，由於新冠疫情持續，此舉是為控制人流。

今個周末兩日發售285伙，是繼去年11月28日五礦（0230）油塘蔚藍東岸、新地（0016）南昌站匯璽III，合共推售357伙後，逾1個半月來最旺場周末。作為焦點盤的MONACO，周二晚再加推3號價單涉40伙，折實均呎上調至24,802元；至於首輪推售145伙，涵蓋開放式至3房，當中80伙即55%屬2房戶，單位折實價596.6萬至1888.7萬元，整批折實均呎23,323元，折實價市值16億元。

周末5盤推售298伙 個半月最多

另萬科香港長沙灣The Campton，周六公開發售74伙，周五截止認購；消息指，項目上周四至今累收約280票，超額約3倍。The Campton日前推出5號及6號價單共94伙，折實均呎分別1.95萬及2萬元，是次發售當中74伙；項目亦於周六起推20伙招標，屬3房大單位及特色戶，共推94伙。

雖然市場聚焦MONACO，但恒地（0012）系樓盤昨連沽8伙、吸金約4200萬元；當中屯門青山灣帝御‧星濤售7伙，實用201至416方呎、其中3伙屬連花園或天台特色戶，成交價406萬至641萬元、實呎1.46萬至2萬元，銷售總值約3437萬元。

北角君譽峰售出一伙高層實用257方呎單位，成交價逾747萬元、實呎2.9萬元。

另本月迄今主要新盤累錄約4宗撻訂，包括兩宗買家簽署正式買賣合約後撻大訂個案，其中荃灣映日灣第1座18樓D室3房戶，買家2019年以1609.6萬元購入，新近撻大訂料遭沒收10%訂金涉近161萬元。

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