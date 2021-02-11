經濟

香港地產

LP10均呎逼1.6萬 較半年前鄰盤稍高 再創康城首批新高 2房折實699萬入場

【明報專訊】踏入2021年，新盤市場氣氛熱鬧，繼會德豐啟德MONACO上周五開價後，樓花期約一年半的南豐及港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10，亦於昨日公布首張價單，179伙折實均呎15,888元，略高於去年6月毗鄰長實（1113）SEA TO SKY首批平均折實呎價15,823元，再創日出康城首推單位折實均呎最高紀錄。項目2房折實699萬元入場，今日起開放示範單位及收票，最快下周公布銷售安排。

明報記者 林尚民

今張價單179伙，包括119個2房、51個3房及9個4房單位，實用484至1205方呎，定價879.2萬至2550.9萬元，實呎17,468至21,558元，平均實呎19,984元，扣除最高20.5%優惠後，折實699萬至2028萬元、折實實呎13,888至17,140元，折實均呎15,888元。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，項目定價與同區二手價相若，並形容為「十分心動價」，最快下周公布銷售安排。

今日起開放示位兼收票

就價單所見，今批售價最低為1B座2樓D室，實用485方呎，2房間隔，望園景，定價879.2萬元，折實699萬元，折實實呎14,412元；呎價最低一伙為1A座2樓D室，實用634方呎，同為望園景2房戶，定價1107.5萬元，折實880.5萬元，折實實呎13,888元。

至於首批呎價及售價最貴單位，均享海景，其中1A座32樓B室，實用858方呎，3房間隔，望港島海景，定價1849.7萬元，折實1470.6萬元，折實實呎17,140元，為首批呎價最貴單位；1A座27樓A室，實用1204方呎，4房間隔，望將軍澳一帶海景，定價2550.9萬元，折實2028萬元，折實實呎16,843元，為首批售價最貴單位。

逾700呎戶提供七成一按

另外，發展商為買家提供高成數按揭，惟只限定實用700方呎以上大單位的買家適用（首批逾700方呎單位約佔三成），按揭成數最高為樓價七成，還款年期最長25年，全期息率為P減2.75厘（P為5.25厘），選用計劃連同其他優惠，折扣率約為17%，與即供付款相差3.5%。

若買家選用建期付款，總折扣則為13.5%，與即供優惠相差7%，惟購買700方呎以下單位買家，可選「輕鬆付款辦法」，與建期付款一樣，均須於簽臨約當日及120天內各付樓價5%，到收樓時再付清餘款，總折扣率為17.5%，與即供優惠差距減少至3%。

5年前每呎補價僅2044元

今期LP10之地皮，南豐於2016年3月投得，當時補地價約16.59億元，每方呎樓面補價約2044元，與日出康城9期（會德豐地產發展的MONTARA）每方呎補地價2545元相比，低近兩成。

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