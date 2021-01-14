湯文亮：民主制度可用數字演繹

老友話用數字來表達，即是少數服從多數，太簡單了。老友有所誤會，少數服從多數不是民主，而是共產，大家投票分了全港富豪的身家，結果一定可以做到；而最初民主是「少數服從少數」，老友話奇。

民主最終必然是分裂

金庸先生寫《笑傲江湖》，當中提及五嶽劍派要結盟，口號是五嶽劍派，同氣連枝，當中以嵩山派實力最高，掌門人左冷禪成為盟主；其實，以嵩山派實力，亦比不上其他四嶽聯手，仍然是少數派，所以我話最初民主是「少數服從少數」，民主的結果是盟主。

現代民主選舉國家在最初的時候亦好似五嶽劍派一樣，由幾個小政黨爭奪，但經過一段時間磨合，就有很大機會變成兩黨之爭，好似現在美國民主共和兩黨，其他小政黨都是陪襯。在這情况下，民主黨以及共和黨會互相交替執政，亦唔會執政太長，或者8年是一個上限，所以奧巴馬一聲話Change ，就可以做美國總統。去到後期，兩黨的支持相若，大家都是五五波，雙方支持者誰也不服誰，只要有人挑起事端，就會出現糾紛，到那時候，民主就差不多到了終結，而終結最什麼，就是分裂。老友話這不是民主，而是新版《笑傲江湖》。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]