經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：減持不一定看淡

【明報專訊】看到報道說，人稱「女股神」的Catherine Wood旗下基金ARK在狂買騰訊（0700），單單在1月，已買了1億美元。相反，她憑着成名的Tesla，卻減持了25.3萬股，即超過2億美元，不過Tesla依然是她的基金的最大權重股。

可以是換馬等萬種可能

然而，有時候，減持並不一定代表看淡，也有很多其他的可能性，例如換馬，甚至是套現來被投資者贖回，甚至是出花紅給自己，總之有一萬種可能性，猜也猜不着。伍德旗下共有5檔基金，有4檔持有騰訊，包括ARKK、ARKF、ARKW、ARKQ。不過，對於此則新聞，我更有興趣的是，究竟「女股神」的英文是什麼呢？我找來找去也找不到，莫非這只是香港人發明、由香港人專用的綽號？

我記得，很多年前，我寫過一本小說叫《賭鬼》，主角去菲律賓找「賭霸」賭錢，這「賭霸」是個菲律賓人，賭到一半，主角問對方，「賭霸」的英文是什麼？對方答不出來，主角馬上聰明地想到，這是一場騙局，根本沒有「賭霸」此人，這綽號只是專門發明來騙看得港產片太多，而且不識英文的香港人。

最後一提，Catherine Wood在去年公開表示看好比特幣，認為升勢只是剛開始，日後或者會升至40萬至50萬美元，這是我看過最牛的預測。對她的預測，我只能說，我也有十足信心，會升到這價格，問題只在於，任何升幅，都得像周星馳的《西遊記》般，加上一個年期，如果是一萬年，就沒意思了。至於我的看法……要看美國放水的最終程度，方可確定，萬一美國內戰，升至1000萬美元，都有可能！

[周顯 投資二三事]

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