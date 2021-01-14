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劉思明：工程機械搶鏡 低吸中聯重科

【明報專訊】港股表現參差，工業、能源、基建、航運航空等舊經濟行業股成為寵兒，備受資金追捧；工程機械有望保持較快增長，中聯重科（1157）可以留意。

恒指昨高開後最多升137點、高見28,414點偏軟，午後最多跌140點，收報28,235點，跌41點或0.15%；國指跌0.29%。恒生中型股、小型股指數分別升0.28%、0.37%，並非全面偏淡。大市成交保持暢旺達2021億元，高於60天平均三成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率51比49，升逾3%佔上升股份三成多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為45比55，大市好壞參半，買盤動力依然強勁。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，除了醫藥保健跌逾2%沽壓較大外，其次食物飲品、教育、金屬及礦石跌約1%。

工業股升4.6%表現最強

上升行業表現突出，當中三成半的升幅超過2%，明顯跑贏恒指或中小股指，當中，工業升4.6%表現最強，能源及相關升3.5%，中資電力、科技器材、農業及水務升逾2.5%。工業股除了相對落後的中車（1766）、中車時代（3898）大漲近14%外，周一提到轉強的濰柴（2338），與另一強勢的中聯重科（1157）齊升逾9%。濰柴、中聯重科雙雙破頂創多年新高，中聯重科升勢加快，也值得留意。

據行業統計顯示，2020年全行業挖掘機銷量按年增長近四成，超出市場預期；受到去年高基數增長影響，預料今年增速有所放緩，但設備更新及替換、「兩新一重」（新型基建，新型城鎮化，交通、水利等重大工程）建設持續推進，整個工程機械行業需求依然旺盛，訂單充足，市場預計工程機械銷量繼續有雙位數增長。

此外，全球疫情仍然肆虐，中國製造業迅速恢復產能，替代供應將推動出口保持強勁增長。

中聯重科兩大核心產品混凝土機械和起重機械，為工程機械行業中後周期產品，今年有望受惠於工程行業的興旺；公司申請發行Ａ股已獲中證監核准，預計集資不超過52億元人民幣，主要用於投向挖掘機智能製造項目，將有助增強挖掘機市場競爭力，為業績提供動力。

中聯重科短線低吸 低收10元止蝕

股價方面，2019年以來，中聯重科處於大型上升通道反覆向好，上周升破通道頂部約10元，打開新格局，後市料拾級向上試12元甚至13元關口。短線低吸可設低收10元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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