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張兆聰：資金流舊經濟股 長和慢升可吼

【明報專訊】恒指跌41點，收報28,235點，成交金額2021億元。美股反覆但強勢板塊如半導體、新能源等續升，舊經濟股包括航運、能源、金融等都向好。A股周二大升後回調，一些知名龍頭如邁瑞醫療、金龍魚等跌幅都比較厲害。港股市况反覆，強勢板塊是航運、基建、石油等，開始愈炒愈落後，也可以理解為資金青睞實體經濟股。筆者去年幾次推介的長和（0001）都無功而回，但近期倒也能慢慢回升。

美股三大指數高位動力減弱，納指100年初至今近乎無升過，反而亞洲股市表現強勁，資金似由西向東流。不過，美股的焦點並非在三大指數，若看看細價股代表的羅素2000指數，年初至今升7％，相對亞股也絕不失禮。另外，美股也有小型科技股指數，截至周二已升7.7％。投資者似是沽大價科技股換馬細價股、新能源等股份，風險偏好更加進取。當然，投資美股的港人多以指數ETF或大型股份為主，對於高升的細價股較少沾手，或許會較難適應。

美元弱買大價股 美元強買細價股

這裏值得談一下債息和美元。筆者本周初曾指債息抽升會為股市帶來波動，但不會扭轉股市上升勢頭，而市場也在債息飈升之下走高。雖然12月議息會議紀錄顯示，當局認為經濟動力較預期更強，但近日聯儲局多位理事發言，言詞和立場都相當鴿派，基本上只有通脹持續高於2％以上，才有機會退市，債息也有所回軟，由1.18厘回落至1.12厘水平，估計近期債息升幅已反映了短期經濟和通脹前景。但美債息上升，與德國債息差距短時間內擴闊達20點子，帶動美匯指數也在90水平附近出現反彈。雖然大家都說美國財赤貨幣化，美元勢必大瀉，但一方面是全球都是如此，只是印鈔的力度問題；二來美國財赤不是把錢倒下海，而是補貼民眾生活。由於美國民眾負債本就處於近20年、30年最低水平，經此一役，儲蓄率就更高，為日後大舉消費埋下伏線。考慮到美國民眾接種疫苗的速度相當快，經濟有機會在第二季至少局部重啟，屆時消費主導的美國經濟勢必V形反彈，通脹預期升溫。若沒有特殊意外，筆者覺得美元有不少機會已出現低位。一般來說，美元貶值買大價股，美元強勢買細價股，現在股匯市場表現也脗合這個傳統設局。

市場擔心往後流動性 熱炒龍頭股大跌

A股周一走火警，周二立即飈升再上，昨日又來一波震盪。昨日市場談論得最多的是12月份社融出現拐點，一下子又擔心往後流動性，熱炒龍頭股紛紛大跌。12月社融遜預期，主要是債券發行受到多起違約事件影響，以及非標較差所致，但信貸方面並沒看到減速。從社融增速來看，2021年一定會放緩，總不可能在經濟正常化後，流動性較經濟深度衰退時一樣寬鬆。但中央主要工作是維持整體流動性適合，至少不會緊，M2增速或會在當前10％水平穩定下來，對應實體經濟增長8％和2％通脹；同時調整內部結構。一方面為房地產相關貸款設上限，迫使銀行更多向企業提供貸款。民眾資金則因地方債務違約、打破剛兌，更多透過基金流入股市。只要民眾資產配置加大股票的比重不變，A股龍頭股穩步向上的格局就很難打破。

港股熱炒的汽車、新能源、內需相關股份確實升了不少，資金更多流向舊經濟股。本欄去年曾推介長和幾次均無功而回，相信很多投資者都對「誠哥」股份怕怕了。在乏人問津下，反而小幅逐步爬升，又再回到阻力位58元大關。相對去年，現在脫歐變數已消失，英疫情嚴重，但正開展大規模疫苗接種。長和今年盈利有望回升10％至20％，股息也應該會增加，加上出售鐵塔資產後將啟動回購，回升的機會是增加了，可留意。

[張兆聰 還看今朝]

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